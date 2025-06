Inscrições do Enem 2025 são prorrogadas: confira o novo prazo

As inscrições do Enem 2025 foram prorrogadas. Saiba até quando você pode se inscrever, quanto custa a taxa e o que fazer depois.

Muitos estudantes esperam o ano inteiro pela chance de fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. A prova pode abrir as portas para a faculdade, bolsas de estudo e até vagas em universidades públicas. No entanto, o primeiro passo para conquistar esse objetivo é garantir a inscrição dentro do prazo correto.

Neste ano, o governo decidiu estender o prazo das inscrições do Enem 2025. A medida veio após pedidos de estudantes e organizações que alertaram sobre as dificuldades no acesso à internet em várias regiões do país. Essa prorrogação dá mais tempo para quem ainda não conseguiu se inscrever.

Para quem vive em áreas mais afastadas ou com pouca estrutura, essa decisão traz alívio. Muitos jovens enfrentam obstáculos como falta de computador, dificuldade para gerar boleto ou até desinformação. Com o novo prazo, essas barreiras se tornam um pouco menores.

Se você ainda não fez sua inscrição, agora é a hora de agir. A seguir, explico os novos prazos, como se inscrever e o que fazer para não perder a oportunidade. As inscrições do Enem 2025 já começaram e é importante garantir sua vaga o quanto antes.

Inscrições do Enem 2025 são prorrogadas e estudantes ganham mais tempo. (Foto: Jeane de Oliveira).

Até quando posso fazer a inscrição do Enem 2025?

O Ministério da Educação prorrogou o prazo final para as inscrições do Enem 2025 até o dia 13 de junho. Isso significa que os candidatos ganharam mais alguns dias para entrar no site oficial, preencher os dados e emitir a guia de pagamento.

Você precisa acessar a Página do Participante, usar seu CPF e senha e seguir as instruções passo a passo. O processo não leva muito tempo, mas exige atenção para não digitar informações erradas. Além disso, o sistema só confirma a inscrição após o pagamento da taxa, que continua sendo de R$ 85.

Quem teve direito à isenção precisa se inscrever da mesma forma. A isenção não significa que a inscrição ocorre automaticamente. Por isso, mesmo quem não vai pagar a taxa precisa concluir o processo até o dia 13. Deixar para a última hora pode causar instabilidade no sistema.

Confira também: Fim do EaD? Governo pode proibir cursos 100% online e decisão já causa polêmica

O que acontece se eu perder o novo prazo?

Se você não concluir sua inscrição até 13 de junho, não poderá fazer a prova neste ano. O Enem acontece uma vez por ano, e o sistema não abre novas datas após o prazo final. Ou seja, perder esse prazo significa aguardar até 2026 para tentar novamente.

Além disso, quem pretende usar a nota para entrar em programas como Sisu, Prouni ou Fies também perde a chance de concorrer neste ciclo. Esses programas utilizam a nota do Enem como principal critério de seleção. Por isso, a inscrição se torna essencial para quem quer seguir nos estudos.

Mesmo que você não esteja certo sobre o curso ou faculdade, fazer a prova já é um passo importante. A nota continua válida por mais de um processo seletivo e pode servir em diferentes momentos. Por isso, garantir sua inscrição agora amplia suas chances no futuro.

Confira também: Feriadão confirmado? Descubra quais cidades terão folga oficial no Corpus Christi 2025

Como posso me preparar depois da inscrição?

Novo prazo para as inscrições do Enem 2025 é anunciado; saiba como garantir a sua. (Foto: Jeane de Oliveira).

Depois de concluir as inscrições do Enem 2025, você pode começar a se preparar com mais foco. O ideal é montar um cronograma de estudos, separando algumas horas por semana para revisar conteúdos das áreas mais cobradas: linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza.

Você não precisa pagar cursinho para se preparar. Existem muitos conteúdos gratuitos na internet, como vídeos, apostilas e simulados. Plataformas do governo e canais de educação também oferecem bons materiais. Usar o tempo com organização faz diferença no resultado final da prova.

Além disso, cuidar da saúde mental é importante. Estudar com regularidade, mas sem exageros, ajuda a manter o equilíbrio. Dormir bem, se alimentar direito e evitar distrações durante o estudo são atitudes que fazem parte da preparação. Ter disciplina agora aumenta suas chances de sucesso depois.

Confira também: Esqueça os apps de moda! ChatGPT está ajudando pessoas a se vestirem bem e você nem sabia