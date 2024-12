Comece o ano com o pé direito! Veja quais as cores trarão sorte para 2025

Escolher as cores certas para o Ano Novo pode atrair energias positivas e influenciar diretamente os caminhos para ano que chega

À medida que o ano de 2024 se despede, escolher a cor certa para a noite de Réveillon torna-se uma tradição significativa para muitos. Esse costume, além de ser uma expressão de moda, está relacionado às intenções e vibrações que desejamos atrair para o ano seguinte.

A crença de que as cores possuem energia própria, capaz de influenciar nossa sorte e estado emocional, é reforçada por estudos em terapia das cores e práticas esotéricas.

Além disso, a numerologia e os signos do zodíaco desempenham um papel importante nessa tradição. Cada signo possui características únicas que podem ser traduzidas em tonalidades específicas, enquanto a numerologia sugere uma cor que rege o ano como um todo.

Segundo a astrologia e numerologia, as cores podem influenciar o futuro – Crédito: vecstock / Freepik

As cores ideais para signos do zodíaco

Áries e Touro

Áries, regido pelo elemento fogo, é sinônimo de intensidade e dinamismo. O vermelho, cor vibrante que simboliza força e paixão, é ideal para potencializar a energia do ariano na virada do ano.

Já Touro, signo de terra associado à estabilidade, encontra no verde uma tonalidade que reflete crescimento e serenidade, essenciais para um ano de equilíbrio.

Gêmeos e Câncer

Gêmeos, um signo mutável e comunicativo, ressoa com o amarelo, cor que exalta criatividade e alegria. Para Câncer, sensível e intuitivo, o branco é a escolha perfeita, representando paz e harmonia, qualidades fundamentais para a essência canceriana.

Leão e Virgem

O carismático Leão, regido pelo Sol, combina com dourado e laranja, tonalidades que refletem sucesso e exuberância. Por outro lado, Virgem, analítico e prático, se identifica com o azul-claro, cor que promove calma e clareza mental.

Aproveite e confira também:

Numerologia: qual cor rege 2025?

Segundo a numerologia, 2025 será regido pelo número 9, resultado da soma dos dígitos do ano (2+0+2+5). Esse número carrega uma vibração de conclusão e renovação, representando um ciclo de transformações necessárias para abrir espaço para novas oportunidades.

Nesse contexto, o Amarelo Ouro simboliza prosperidade, luz e otimismo, tornando-se a cor central para o ano.

Estudos em psicologia das cores indicam que o amarelo é estimulante e melhora a concentração, enquanto o ouro adiciona uma aura de abundância e espiritualidade. Essa combinação é ideal para quem busca crescimento em todas as esferas da vida.

Como usar a cor do ano no dia a dia?

Decoração

Incorpore o amarelo ouro em sua casa para criar um ambiente vibrante e inspirador. Almofadas, quadros e plantas com flores amarelas são formas simples de trazer essa energia para o cotidiano.

Roupas e acessórios

Adicione peças nessa tonalidade ao guarda-roupa. Uma blusa amarela ou acessórios dourados, como brincos ou colares, são escolhas fáceis e estilosas.

Práticas energéticas

Durante meditações, visualize-se cercado por uma luz amarelo ouro. Essa prática pode ajudar a equilibrar as emoções e fortalecer a clareza mental.

Tendências globais: outras cores para 2025

Especialistas em design apontam para cores como o Future Dusk, um tom entre azul e roxo que simboliza mistério e estabilidade, e o Rosa Transcendente, uma tonalidade suave que equilibra o moderno e o acolhedor.

Essas cores complementam as tendências de introspecção e segurança que guiarão o próximo ano.

Significado das cores e suas vibrações

Branco : Paz e novos começos.

: Paz e novos começos. Rosa : Harmonia e afetividade.

: Harmonia e afetividade. Azul : Serenidade e equilíbrio emocional.

: Serenidade e equilíbrio emocional. Vermelho : Coragem e paixão.

: Coragem e paixão. Verde : Esperança e renovação.

: Esperança e renovação. Amarelo Ouro: Prosperidade e otimismo.

Encerrando ciclos e iniciando uma nova jornada

Escolher a cor certa para o Ano Novo é mais do que uma questão estética. É um ato simbólico que reflete nossos desejos mais profundos para o futuro.

Em 2025, deixe que o Amarelo Ouro ilumine seu caminho, ajudando a encerrar ciclos e atrair energia positiva para todas as áreas da vida. Se optar por alinhar suas escolhas às vibrações do zodíaco e da numerologia, você estará ainda mais preparado para começar o ano com o pé direito.

Prepare-se para um ano repleto de luz, expansão e realizações!