Por que não comer ave no réveillon? Entenda

Evitar aves na ceia de Ano Novo está ligado a crenças que associam esses alimentos ao atraso na vida

O Ano Novo é uma data cercada de tradições e crenças populares. Entre os costumes mais conhecidos estão o uso de roupas brancas, o consumo de lentilhas e até simpatias envolvendo romãs e uvas. Essas práticas, embora sem comprovação científica, refletem a busca por boas energias para o próximo ciclo.

Uma das tradições mais curiosas é a recomendação de evitar o consumo de aves na ceia de Réveillon.

Segundo a crença, alimentos como frango, peru ou chester podem trazer má sorte, pois esses animais possuem o hábito de ciscar para trás. Esse movimento é interpretado como um símbolo de retrocesso, algo que muitos desejam evitar na transição para o novo ano.

Escolha dos alimentos para a ceia de Réveillon também reflete tradições culturais, crenças religiosas e valores – Crédito: freepik / Freepik

O que acontece se você comer frango no Réveillon?

Comer aves na virada do ano é considerado, por muitos, um convite ao atraso de vida. De acordo com a superstição, o ato de ciscar simboliza a dificuldade de avançar nos objetivos, remetendo à ideia de estagnação ou retrocesso.

Essa crença não se limita apenas ao frango, mas também se estende a outros tipos de aves como galinha, chester, codorna e peru.

Por outro lado, carnes suínas são vistas como uma escolha ideal para a ceia. O porco, que avança enquanto fuça o solo, simboliza progresso e prosperidade. Esse movimento é interpretado como um presságio de que a vida seguirá para frente, com novas oportunidades e realizações ao longo do ano.

Carne suína e peixe: aliados para a sorte

O porco não é a única opção recomendada para atrair energias positivas. O peixe, por exemplo, também é associado à sorte, especialmente por ser um animal que nada para frente. Além disso, no contexto cristão, o peixe remete ao milagre da multiplicação, reforçando sua conexão com fartura e prosperidade.

No entanto, algumas pessoas sugerem que o consumo de peixe no Réveillon deve ser acompanhado de cuidado com as espinhas. Essas partes podem simbolizar obstáculos, e retirá-las antes do preparo é uma forma de afastar possíveis dificuldades no novo ano.

A história por trás da tradição

A separação entre aves no Natal e porco no Ano Novo está profundamente enraizada em tradições culturais e religiosas. No contexto do Natal, uma celebração cristã que chegou ao Brasil por influência portuguesa, as aves eram associadas à realeza e à fartura, devido à sua presença em banquetes nobres.

Já no Réveillon, a ideia de avançar para um novo ciclo dá protagonismo ao porco, cujo movimento para frente simboliza evolução. Essa tradição, embora ligada a crenças populares, também reflete fatores econômicos e gastronômicos.

A carne suína, além de ser saborosa, costuma ser mais acessível em comparação a outros tipos de proteína.

Outros alimentos para atrair boas energias

Além do porco e do peixe, existem outros alimentos tradicionalmente consumidos para atrair sorte e prosperidade no Ano Novo:

Lentilha : Seu formato achatado, semelhante a moedas, simboliza riqueza. Consumir lentilha é um ritual para quem deseja abundância financeira.

: Seu formato achatado, semelhante a moedas, simboliza riqueza. Consumir lentilha é um ritual para quem deseja abundância financeira. Romã : Com sementes que remetem à fertilidade e ao crescimento, a romã é ideal para quem busca sucesso nos negócios ou crescimento familiar.

: Com sementes que remetem à fertilidade e ao crescimento, a romã é ideal para quem busca sucesso nos negócios ou crescimento familiar. Uvas: Um costume comum na América Latina é comer 12 uvas à meia-noite, representando os 12 meses do ano. Cada uva simboliza um desejo para o novo ciclo.

Esses alimentos, além de ricos em simbologia, também fazem parte de uma dieta variada e saudável, contribuindo para um início de ano equilibrado.

Entre a superstição e a cultura

A escolha dos alimentos para a ceia de Ano Novo vai além do paladar e da nutrição. Ela reflete a ligação entre tradições culturais, crenças religiosas e valores simbólicos.

Ainda que a ciência não confirme essas associações, elas continuam a ser uma parte importante das celebrações, moldando a forma como muitas pessoas escolhem começar o ano.

Independentemente de seguir ou não essas tradições, o mais importante é que as escolhas para o Réveillon sejam feitas com intenção e positividade. Afinal, o que realmente atrai boas energias é a atitude com que se encara o futuro.

Faça sua escolha para o Ano Novo e comece 2025 com fé no progresso e na prosperidade!