INSS libera benefício de R$ 1.500+ em 2025: confira como solicitar

INSS garante auxílio de mais de R$ 1.500 para trabalhadores incapacitados. Veja quem tem direito e como solicitar o benefício pelo site ou aplicativo.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou detalhes sobre o pagamento do Auxílio por Incapacidade Temporária em 2025, que poderá chegar a valores superiores a R$ 1.500.

O benefício, anteriormente chamado de auxílio-doença, é destinado a trabalhadores que, devido a problemas de saúde, estão temporariamente impossibilitados de exercer suas atividades profissionais.

Com o reajuste do salário mínimo para o próximo ano, previsto em R$ 1.518, o auxílio será atualizado para acompanhar a nova base de cálculo.

O Auxílio por Incapacidade Temporária terá valor reajustado em 2025. Saiba quais doenças garantem o benefício imediato e os documentos necessários. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é o Auxílio por Incapacidade Temporária?

O Auxílio por Incapacidade Temporária é um benefício que oferece suporte financeiro a trabalhadores contribuintes da Previdência Social que, por razões médicas, estão afastados do trabalho por mais de 15 dias consecutivos.

Para ter direito ao benefício, é necessário atender aos seguintes critérios:

Ter realizado ao menos 12 contribuições mensais à Previdência;

Passar por perícia médica que comprove a incapacidade para o trabalho.

Em situações excepcionais, como acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais, o período de carência é dispensado.

Doenças que garantem o benefício imediato

O INSS isenta o período de carência para trabalhadores diagnosticados com doenças graves. Entre as condições que dão direito à concessão imediata do benefício estão:

Tuberculose ativa;

Hanseníase;

Transtorno mental grave;

Neoplasia maligna (câncer);

Cegueira;

Paralisia irreversível;

Cardiopatia grave;

Doença de Parkinson;

Espondilite anquilosante;

Contaminação por radiação;

Hepatopatia grave;

Esclerose múltipla;

Acidente vascular encefálico;

Abdome agudo cirúrgico.

A avaliação pode ser feita presencialmente ou por análise documental, dependendo do caso.

Valor do benefício em 2025

O valor do Auxílio por Incapacidade Temporária é calculado com base na média dos salários de contribuição do trabalhador, tendo como piso o salário mínimo vigente. Com a previsão de reajuste, o valor mínimo para 2025 será de R$ 1.518.

Principais pontos sobre o pagamento:

O benefício acompanha o reajuste anual do salário mínimo;

A concessão é feita de acordo com a incapacidade comprovada;

Nos últimos 15 dias do auxílio, é possível solicitar prorrogação caso o segurado ainda não esteja apto a retornar ao trabalho.

Como solicitar o Auxílio por Incapacidade Temporária?

O pedido do benefício pode ser feito de forma prática pelo site ou aplicativo “Meu INSS”. Confira o passo a passo:

Faça login com sua conta gov.br no aplicativo ou site Meu INSS. Clique em “Novo pedido” e digite “incapacidade” no campo de busca. Selecione “Pedir Benefício por Incapacidade”. Acompanhe o andamento da solicitação na aba “Consultar Pedidos”.

Documentos necessários:

Exames médicos, laudos e receitas que comprovem a incapacidade;

Documento oficial com foto (RG ou CNH) e CPF;

Procuração ou termo de representação legal, se houver, com os documentos do procurador.

Opções em caso de indeferimento

Se o pedido for negado ou cessado antes do período adequado, o trabalhador pode recorrer à Junta de Recursos do INSS em até 30 dias. A solicitação de prorrogação também pode ser feita pelo aplicativo ou pelo telefone 135.