Ainda dá tempo! Como sacar o PIS/PASEP 2024 antes do prazo final em dezembro

Saiba como sacar o PIS/PASEP 2024 antes do prazo final e confira as formas de resgatar o abono salarial disponível até dezembro.

O abono salarial do PIS/PASEP 2024 ainda está disponível para milhares de trabalhadores brasileiros. O prazo final para saque é 27 de dezembro de 2024, e quem não retirar o benefício até essa data perderá o direito ao pagamento.

Até o momento, R$ 218,9 milhões continuam disponíveis para mais de 239 mil trabalhadores que não resgataram o valor referente ao ano-base de 2022.

Os trabalhadores da rede privada devem buscar o PIS na Caixa Econômica Federal, enquanto os servidores públicos recebem o PASEP no Banco do Brasil.

Ambos os programas são voltados para pessoas que recebem até dois salários mínimos mensais e cumpriram requisitos durante o ano-base. Saiba mais sobre o PIS/PASEP, os critérios para recebimento e como realizar o saque.

O que é o PIS/PASEP?

O PIS (Programa de Integração Social) e o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foram criados para complementar a renda dos trabalhadores brasileiros.

O PIS é destinado a quem trabalha na iniciativa privada, enquanto o PASEP atende servidores públicos. Os benefícios funcionam como uma espécie de 14º salário, sendo pagos anualmente para os trabalhadores que se enquadram nos critérios.

Os pagamentos são feitos diretamente pela Caixa Econômica Federal (PIS) e pelo Banco do Brasil (PASEP), variando de acordo com o tipo de vínculo empregatício.

Para receber o benefício, é necessário ter cadastro no programa há pelo menos cinco anos e atender a critérios como limite de renda e dias trabalhados.

Quem tem direito ao PIS/PASEP?

Os requisitos para receber o abono salarial são claros e precisam ser atendidos em sua totalidade. Confira abaixo os principais critérios:

Ter trabalhado pelo menos 30 dias no regime CLT durante o ano-base 2022.

Receber, em média, até dois salários mínimos por mês no período.

Prestar serviço a empregadores que contribuem para o PIS/PASEP.

Estar cadastrado no programa há pelo menos cinco anos.

Ter os dados atualizados na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) pelo empregador.

Apenas trabalhadores do regime CLT podem participar do programa, e o benefício não é acumulativo caso os critérios não sejam atendidos.

Como sacar o PIS?

O PIS é pago exclusivamente pela Caixa Econômica Federal. Quem possui conta na instituição pode receber diretamente por meio do aplicativo oficial do banco. Além disso, outras opções incluem:

Autoatendimento : usar um terminal eletrônico com o cartão cidadão.

: usar um terminal eletrônico com o cartão cidadão. Agências físicas : apresentar o número do PIS e um documento oficial com foto.

: apresentar o número do PIS e um documento oficial com foto. Aplicativo Caixa TEM: acessar a Conta Poupança Social Digital criada automaticamente para beneficiários do programa.

Como sacar o PASEP?

O PASEP, por sua vez, é administrado pelo Banco do Brasil (BB). Os pagamentos são realizados diretamente na conta-corrente dos clientes do banco. Para quem não possui conta no BB, existem outras formas de resgatar o valor: