13º salário: pagamento da segunda parcela será liberado HOJE (20/12); veja QUANTO você recebe!

O final do ano se aproxima e com ele, uma das datas mais esperadas por milhões de trabalhadores brasileiros: o recebimento da segunda parcela do 13º salário. Esse benefício, que se refere à gratificação natalina, é um direito assegurado por lei e exerce um papel crucial na economia do país.

O 13º salário representa um alívio financeiro em um período de muitas despesas, e é fundamental que todos os trabalhadores estejam informados sobre seus direitos.

Com a segunda parcela programada para ser paga nesta semana, é essencial entender como calcular corretamente o valor a ser recebido e quais são as condições que determinam quem é elegível para esse benefício.

Os trabalhadores registrados devem ficar atentos, pois hoje é o último dia em que o 13º salário pode cair na conta. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Prazos e datas importantes para o recebimento do 13º salário

O calendário de pagamentos do 13º salário é um elemento crucial para o planejamento financeiro dos trabalhadores. Conhecer as datas estabelecidas por lei é fundamental para garantir que o benefício seja recebido no tempo correto.

Data limite para o pagamento da segunda parcela

Conforme a legislação trabalhista brasileira, a segunda parcela do 13º salário deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Caso essa data caia em um fim de semana ou feriado, o pagamento deve ser antecipado para o último dia útil anterior.

Cronograma de pagamento para diferentes categorias

É importante observar que o cronograma de pagamentos pode variar de acordo com a categoria do trabalhador. Veja abaixo alguns exemplos:

Trabalhadores da iniciativa privada: devem seguir o prazo geral até 20 de dezembro.

devem seguir o prazo geral até 20 de dezembro. Servidores públicos: podem ter datas específicas determinadas por cada órgão governamental.

podem ter datas específicas determinadas por cada órgão governamental. Aposentados e pensionistas do INSS: recebem o 13º salário em duas parcelas, normalmente uma no final de agosto e outra no final de novembro. Neste ano, as parcelas foram pagas em maio e novembro.

Consequências do atraso no pagamento

Os empregadores que não cumprirem o prazo de pagamento do 13º salário podem enfrentar penalidades. O atraso pode resultar em multas e, em casos mais graves, em ações trabalhistas. Os trabalhadores que não receberem o benefício na data correta têm o direito de buscar orientação junto aos sindicatos de sua categoria ou ao Ministério do Trabalho.

Cálculo do 13º salário: entendendo os valores

Compreender o cálculo do 13º salário pode parecer desafiador à primeira vista, mas é possível simplificar o entendimento ao conhecer os fatores envolvidos. Vamos detalhar como é feito esse cálculo e quais elementos influenciam o valor final.

Base de cálculo do 13º salário

O 13º salário é calculado com base no salário bruto do trabalhador. Para aqueles que estão na empresa há menos de um ano, o valor é proporcional aos meses trabalhados, considerando-se um mês completo a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho.

Diferenças entre a primeira e a segunda parcela

A primeira parcela do 13º salário, que deve ser paga até 30 de novembro, corresponde a 50% do salário bruto, sem deduções. Por outro lado, a segunda parcela, que é o foco deste artigo, está sujeita a deduções como Imposto de Renda (IR) e contribuição ao INSS.

Como calcular quanto vou receber?

Para facilitar a compreensão, vamos considerar um trabalhador com salário mensal de R$ 3.000,00:

Primeira parcela (novembro): R$ 1.500,00 (50% do salário bruto)

Segunda parcela (dezembro): Valor bruto: R$ 1.500,00 Desconto INSS (considerando alíquota de 11%): R$ 165,00 Desconto IR (considerando alíquota de 7,5%): R$ 112,50 Valor líquido da segunda parcela: R$ 1.222,50



Com isso, o trabalhador receberia um total de R$ 2.722,50 de 13º salário ao somar as duas parcelas.

Fatores que influenciam o valor final

Diversos elementos podem impactar o cálculo do 13º salário, tais como:

Faltas não justificadas;

Licenças sem remuneração;

Variações salariais ao longo do ano;

Horas extras e adicionais recebidos.

Manter um registro preciso dessas informações é fundamental para garantir que o cálculo esteja correto e que os direitos do trabalhador sejam respeitados.

Agora que você está por dentro de todas as informações sobre o 13º salário e como calcular seu valor, não perca a oportunidade de aproveitar esse benefício.

