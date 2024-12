Detran confirma novo exame OBRIGATÓRIO para manter a habilitação ativa

Motoristas com mais de 60 anos enfrentam novas exigências na renovação da CNH. Exames adicionais serão obrigatórios a partir de 2025; veja como funciona.

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH), também conhecida como carteira de motorista, é um documento indispensável para motoristas em todo o Brasil.

Para os idosos com mais de 60 anos, o Detran anunciou uma nova exigência que entrará em vigor a partir de 2025, com o objetivo de reforçar a segurança no trânsito.

Em princípio, a medida introduz exames adicionais como parte do processo de renovação, garantindo que os condutores estejam em boas condições para dirigir.

Novas regras para motoristas idosos incluem exames obrigatórios e renovação mais frequente da CNH. Detran confirma exigências válidas a partir de 2025. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que muda para os idosos com mais de 60 anos?

Em 2020, o Projeto de Lei 3267/19 trouxe diversas mudanças ao Código de Trânsito Brasileiro. Uma das alterações foi a ampliação do prazo de validade da CNH para 10 anos, direcionada aos motoristas com menos de 50 anos.

No entanto, para condutores com mais de 60 anos, a legislação estabelece critérios mais rigorosos, incluindo exames de saúde mais frequentes.

O Detran informou que, a partir de 2025, idosos com mais de 70 anos poderão ser submetidos a avaliações complementares, determinadas pelo médico responsável.

Entre as opções estão exames médicos específicos e até mesmo cursos de atualização em direção veicular, caso o profissional julgue necessário.

Prazos atualizados para renovação da CNH

Os novos prazos para renovação da CNH, já em vigor, seguem o seguinte formato:

Idade até 49 anos: Renovação a cada 10 anos.

Renovação a cada 10 anos. Entre 50 e 69 anos: Renovação a cada 5 anos.

Renovação a cada 5 anos. Acima de 70 anos: Renovação a cada 3 anos.

Em resumo, essas regras garantem que motoristas de diferentes faixas etárias sejam avaliados de acordo com suas necessidades e condições de saúde, minimizando os riscos no trânsito.

Avaliações complementares para motoristas acima de 70 anos

Para motoristas com mais de 70 anos, a legislação permite que médicos solicitem exames adicionais. Esses podem incluir:

Exames específicos: voltados à avaliação da capacidade física e mental do condutor.

voltados à avaliação da capacidade física e mental do condutor. Cursos de atualização: focados em práticas de direção defensiva e regras de trânsito.

As medidas ajudam a assegurar que os condutores estejam aptos a operar veículos com segurança, promovendo um trânsito mais tranquilo para todos.

Benefícios financeiros para idosos

Além das mudanças nos prazos e requisitos, a nova regra prevê um incentivo financeiro para motoristas com idades entre 50 e 70 anos.

Esses condutores terão direito a 50% de desconto na taxa de renovação da CNH, facilitando o acesso ao processo de atualização.

Resumo das novas obrigações para idosos

Renovação frequente da CNH: prazos variáveis conforme a idade do condutor.

prazos variáveis conforme a idade do condutor. Exames obrigatórios adicionais: definidos pelo médico responsável.

definidos pelo médico responsável. Descontos em taxas de renovação: benefício exclusivo para condutores entre 50 e 70 anos.

Por fim, as mudanças, segundo o Detran, visam aprimorar a segurança no trânsito e oferecer maior suporte aos motoristas idosos, permitindo que continuem dirigindo de maneira segura e responsável.