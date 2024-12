Governo anuncia mudanças no Bolsa Família: novas regras começam em 1º de janeiro

Bolsa Família terá mudanças em 2025. Veja como as novas regras podem impactar os beneficiários e quais critérios serão adicionados para receber o benefício.

O Bolsa Família é um dos programas sociais mais conhecidos no Brasil, destinado a famílias de baixa renda. Atualmente, ele garante um pagamento mínimo de R$ 600 mensais aos beneficiários que cumprem os critérios estabelecidos.

No entanto, mudanças foram anunciadas pelo Governo Federal, e novas regras entrarão em vigor a partir de janeiro de 2025. As alterações fazem parte de um plano para reduzir os gastos públicos.

De acordo com o Governo Lula, as mudanças serão realizadas por meio de análises mais detalhadas dos beneficiários, eliminando cadastros irregulares e evitando cortes para quem realmente tem direito.

Governo Federal anuncia mudanças no Bolsa Família para 2025. Saiba quais são as regras atuais e os novos critérios previstos para o programa. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Regras do Bolsa Família em 2025

As regras atuais do Bolsa Família continuarão válidas em 2025, mas novos critérios serão adicionados para reforçar o controle do programa. Confira os detalhes:

Critérios de renda: o programa atende famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa.

o programa atende famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Cadastro no CadÚnico: é necessário que a família esteja registrada no Cadastro Único do Governo Federal.

é necessário que a família esteja registrada no Cadastro Único do Governo Federal. Frequência escolar: todas as crianças em idade escolar devem estar matriculadas e frequentando a escola.

todas as crianças em idade escolar devem estar matriculadas e frequentando a escola. Vacinação: a caderneta de vacinação das crianças precisa estar atualizada para garantir o pagamento do benefício.

a caderneta de vacinação das crianças precisa estar atualizada para garantir o pagamento do benefício. Biometria: os beneficiários deverão passar a ter a biometria coletada.

os beneficiários deverão passar a ter a biometria coletada. Recadastramento frequente: o Governo implementará processos mais regulares de recadastramento.

Confira também:

Como as mudanças serão aplicadas?

De acordo com o Governo Federal, as alterações visam tornar o programa mais eficiente. Os cadastros serão revisados para excluir beneficiários que não atendem às exigências do programa, mas sem prejudicar aqueles que estão regulares.

Os beneficiários devem ficar atentos aos extratos de pagamento e às comunicações emitidas nos canais oficiais. Esses avisos trarão detalhes sobre as datas de recadastramento e a coleta de biometria, além de outras exigências que podem ser acrescentadas ao longo do ano.

O que muda na prática?

Eliminação de cadastros irregulares: apenas quem atende aos critérios continuará recebendo o benefício.

apenas quem atende aos critérios continuará recebendo o benefício. Maior controle: a biometria e o recadastramento frequente ajudam a evitar fraudes e garantir que o benefício chegue às famílias que realmente precisam.

a biometria e o recadastramento frequente ajudam a evitar fraudes e garantir que o benefício chegue às famílias que realmente precisam. Avisos no extrato: os beneficiários devem consultar regularmente as mensagens no extrato do pagamento para não perder prazos importantes.

As mudanças foram anunciadas no final de novembro e ainda dependem da apresentação completa dos novos critérios. A expectativa é que o Governo publique mais informações nas próximas semanas para esclarecer dúvidas dos beneficiários.

Calendário janeiro 2025