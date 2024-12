Nova função do Nubank libera até R$ 5.000,00 de limite; veja como aproveitar

Conheça a nova função do Nubank que libera até R$ 5.000 de limite no cartão de crédito. Aprenda como utilizar seus investimentos como garantia.

O Nubank lançou uma nova funcionalidade chamada Nu Limite Garantido, permitindo que clientes aumentem o limite do cartão de crédito em até R$ 5.000.

A ferramenta utiliza os próprios investimentos do cliente como garantia, integrando crédito e investimento de forma prática e segura.

Com essa novidade, é possível acessar um limite adicional sem perder a rentabilidade dos fundos aplicados. Isso garante mais flexibilidade financeira e mantém o crescimento do patrimônio do cliente enquanto amplia o acesso ao crédito.

Veja como funciona o Nu Limite Garantido e como aproveitá-lo para otimizar sua gestão financeira.

Nubank lança funcionalidade para aumentar o limite do cartão usando seus investimentos. Saiba como o Nu Limite Garantido oferece crédito e rentabilidade. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o processo para aumentar o limite?

O Nu Limite Garantido funciona de maneira simples e eficiente. O cliente deve vincular uma quantia de seus investimentos a uma “Caixinha de Garantia” dentro do aplicativo do Nubank. Em troca, o banco aumenta o limite do cartão de crédito proporcionalmente ao valor vinculado.

Passo a passo para usar a funcionalidade:

Acesse o aplicativo do Nubank e selecione a opção Nu Limite Garantido .

. Crie uma Caixinha de Garantia para vincular seus investimentos.

para vincular seus investimentos. Transfira os valores desejados para essa caixinha.

O aplicativo simulará o novo limite disponível.

Confirme os termos e aproveite o limite adicional.

Os tipos de investimentos aceitos incluem aplicações como o Tesouro Direto. Isso oferece flexibilidade para quem deseja utilizar seus recursos de forma estratégica sem interromper os rendimentos.

Aproveite e confira hoje:

Benefícios de usar o Nu Limite Garantido

A nova funcionalidade do Nubank traz diversas vantagens, especialmente para quem deseja unir crédito e investimento. Entre os principais benefícios estão:

Aumento do limite do cartão sem perder rentabilidade: o cliente continua a obter rendimentos enquanto utiliza o crédito ampliado.

o cliente continua a obter rendimentos enquanto utiliza o crédito ampliado. Flexibilidade na gestão financeira: é possível ajustar o valor da Caixinha de Garantia de acordo com as necessidades, aumentando ou diminuindo o limite do cartão.

é possível ajustar o valor da Caixinha de Garantia de acordo com as necessidades, aumentando ou diminuindo o limite do cartão. Integração prática: todo o processo é realizado de forma simples e totalmente digital pelo aplicativo.

Além disso, o serviço permite maior controle financeiro, já que o cliente define os valores que deseja vincular e ajusta o limite conforme sua conveniência.

Segurança no Nu Limite Garantido

A segurança é um dos pilares dessa funcionalidade. Todo o processo, desde a criação da Caixinha de Garantia até o manejo dos valores investidos, é protegido pelos protocolos tecnológicos confiáveis do Nubank.

Os valores investidos são aplicados em RDBs que rendem 100% do CDI. Significa então que o cliente mantém uma operação financeira segura e com ganhos estáveis, sem riscos de perda do capital vinculado.

Como aproveitar o Nu Limite Garantido?

Por fim, resta destacar que o Nu Limite Garantido é ideal para clientes que buscam maximizar a utilização de seus recursos financeiros.

Isso porque ele combina aumento de limite do cartão com a manutenção dos rendimentos dos investimentos. É, portanto, uma solução prática para quem precisa de mais crédito sem abrir mão da rentabilidade.

Ademais, a funcionalidade também é altamente personalizável, o que permite que o cliente ajuste os valores e tenha maior controle sobre sua gestão financeira. Com isso, é possível organizar as finanças de maneira prática e eficiente, tudo de forma digital e segura.