WhatsApp Discord? Veja a nova função do mensageiro que está BOMBANDO entre os usuários

WhatsApp testa nova função de chat de voz no estilo Discord. Veja como usar o recurso em grupos menores e aproveitar suas vantagens no mensageiro.

O WhatsApp está testando uma nova função que traz chats de voz no estilo Discord, permitindo conversas em grupos de forma mais discreta e interativa.

A atualização já está disponível em uma das versões do mensageiro, com um ícone reposicionado para facilitar o acesso dos usuários.

A novidade já pode ser usada em grupos menores, incluindo aqueles com apenas dois integrantes, e promete melhorar a experiência de comunicação por áudio. Veja como essa funcionalidade funciona e como ela pode transformar suas conversas no WhatsApp.

Conheça a nova funcionalidade de chat de voz do WhatsApp, disponível no Beta. Recurso permite conversas discretas em grupos com acesso facilitado. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona a conversa por voz no WhatsApp?

A funcionalidade de chat de voz chegou ao WhatsApp Beta para grupos com capacidade entre 33 e 128 pessoas no final do ano passado.

Diferente das ligações convencionais, ela não faz os celulares tocarem, mas envia uma notificação, permitindo uma entrada mais discreta, semelhante às salas de áudio do Discord.

Durante a conversa, os participantes podem falar sem interromper o fluxo de mensagens do grupo. Além disso, é possível entrar ou sair do bate-papo a qualquer momento.

Passo a passo para iniciar uma conversa por voz:

Toque no ícone de ondas sonoras disponível no grupo.

disponível no grupo. Escolha a opção Iniciar conversa por voz.

Aguarde que outros participantes entrem na sala.

Quando quiser sair, toque no “X” para encerrar sua participação.

Com essa dinâmica, a ferramenta facilita a interação sem as interrupções típicas das chamadas tradicionais.

Aproveite e confira ainda hoje:

O que mudou na versão Beta?

Na atualização Beta do WhatsApp, o ícone do chat de voz ganhou destaque na interface. Agora, ele aparece acima do microfone para envio de mensagens de áudio, o que facilita o acesso à funcionalidade.

Outra novidade é que as salas de áudio estão disponíveis em grupos menores, incluindo grupos com apenas dois participantes. Anteriormente, o recurso era restrito a grupos com pelo menos 33 integrantes.

A versão Beta do aplicativo com essa atualização é identificada pelo código 2.24.25.12 no Android. No entanto, a possibilidade de iniciar conversas diretamente pelo ícone ainda não foi liberada para todos os usuários.

Recursos adicionais e previsão de lançamento

A funcionalidade de chat de voz ainda está em fase de testes e pode levar algumas semanas para ser lançada na versão final do aplicativo.

Enquanto isso, os usuários podem explorar outros recursos do WhatsApp, como chamadas de vídeo com até 32 pessoas.

Nas chamadas de vídeo, é possível compartilhar a tela e fixar a janela de quem está falando, garantindo mais interação durante as conversas.

Os recursos estão disponíveis para todos os usuários e complementam a experiência de comunicação oferecida pelo aplicativo.

Com o chat de voz, o WhatsApp amplia suas funcionalidades, aproximando-se do modelo usado pelo Discord. Isso torna o mensageiro ainda mais versátil para diferentes tipos de interação.