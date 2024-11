MEI 2025: estas são todas as profissões PERMITIDAS para novos microempreendedores!

A partir de 2025, quem quiser se tornar MEI deve ficar de olho em quais profissões podem se formalizar como microempreendedoras.

O regime de Microempreendedor Individual (MEI) é uma opção vantajosa para muitos trabalhadores que desejam formalizar suas atividades e usufruir de benefícios como emissão de notas fiscais e acesso à previdência.

No entanto, as regras que determinam quais profissões podem ser enquadradas como MEI sofrem atualizações periódicas, acompanhando mudanças no mercado e na regulamentação.

Para 2025, o Governo Federal anunciou alterações importantes na lista de profissões permitidas, incluindo a exclusão de algumas atividades e a inclusão de outras. Se você está curioso para saber tudo isso, acompanhe!

Quais profissões estão proibidas no MEI 2025?

A partir de 2025, algumas profissões foram excluídas da lista de atividades permitidas para MEI. Essas mudanças visam alinhar o regime às características originais da modalidade, que prioriza atividades de menor complexidade regulatória e impacto técnico-científico. Confira as profissões que não poderão mais ser enquadradas como MEI:

Advogados

Psicólogos

Engenheiros

Consultores técnicos

Economistas

Essas ocupações, por demandarem níveis elevados de regulamentação e atividades especializadas, foram consideradas incompatíveis com a natureza do MEI. Profissionais dessas áreas precisarão buscar alternativas, como o Simples Nacional ou a categoria de microempresa (ME), para manter a formalização de suas atividades.

Além das restrições por profissão, algumas categorias de indivíduos também permanecem impedidas de se registrar como MEI, independentemente de sua ocupação. Entre elas estão:

Aposentados por invalidez , devido a limitações legais que impedem o acúmulo de benefícios previdenciários.

, devido a limitações legais que impedem o acúmulo de benefícios previdenciários. Pensionistas , quando o registro como MEI pode interferir nos benefícios recebidos.

, quando o registro como MEI pode interferir nos benefícios recebidos. Estrangeiros com visto provisório, pois a formalização como MEI exige visto definitivo, garantindo a regularidade do empreendedor no país.

Essas medidas reforçam o compromisso do regime com critérios claros e alinhados à legislação vigente, evitando conflitos jurídicos e fiscais.

Profissões que podem ser MEI em 2025

Apesar das exclusões, a lista de atividades permitidas para MEI em 2025 também recebeu novas inclusões, ampliando a cobertura para setores em crescimento. Essas adições refletem mudanças no mercado e buscam atender a empreendedores que atuam em áreas emergentes e dinâmicas. Confira as novas profissões permitidas:

Especialistas em redes sociais e marketing digital

Instaladores de energia solar

Técnicos em manutenção de dispositivos eletrônicos

Essas ocupações representam setores que demandam serviços práticos e inovadores, com grande potencial de mercado. A inclusão dessas atividades oferece a profissionais dessas áreas a oportunidade de se formalizar e crescer de forma estruturada.

Como saber se a minha profissão está na lista?

Para verificar se sua profissão está na lista de atividades permitidas para o MEI em 2025, siga este passo a passo simples:

Acesse o Portal do Empreendedor: Visite o site oficial. Clique em “Quem pode ser MEI?”: Localize essa opção no menu principal do portal. Pesquise pela sua profissão: Utilize a ferramenta de busca para verificar se sua ocupação está na lista permitida. Formalize seu cadastro: Caso sua profissão seja elegível, siga as instruções para concluir o registro como MEI diretamente pelo site.

Manter-se atualizado sobre as mudanças no regime do MEI é essencial para garantir que você esteja em conformidade com as regras e aproveite todos os benefícios oferecidos. Boa sorte!

