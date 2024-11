Chegou o novo cartão do Bolsa Família! Como solicitar e desbloquear passo a passo

O novo cartão do Bolsa Família foi criado para modernizar o acesso ao benefício e proporcionar maior comodidade aos milhões de brasileiros que dependem dessa fonte de renda.

Através deste cartão, os beneficiários podem realizar saques, pagamentos e transferências digitais, o que amplia a praticidade e facilita o uso do programa. Além disso, o cartão permite que os usuários tenham mais liberdade financeira, podendo realizar operações bancárias de forma simples e segura, sem depender de intermediários.

Para garantir o correto funcionamento do cartão e evitar problemas no acesso aos benefícios, é fundamental que os beneficiários mantenham o Cadastro Único (CadÚnico) sempre atualizado.

Esse procedimento é essencial não apenas para o recebimento do cartão, mas também para a continuidade do pagamento de benefícios adicionais, como a Tarifa Social de Energia Elétrica e o Auxílio Gás.

A atualização do cartão garante o acesso a benefícios adicionais, como o Auxílio Gás e a Tarifa Social de Energia Elétrica. Seu uso proporciona uma experiência mais segura e prática. Assim, os recursos chegam de forma eficiente, sem complicações.(Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



Como receber o novo cartão do Bolsa Família

O novo cartão Bolsa Família será enviado automaticamente aos beneficiários do CadÚnico, desde que suas informações estejam atualizadas. O envio é feito pelos Correios para o endereço registrado no sistema. Por isso, é importante que os dados pessoais, como endereço, telefone e e-mail, estejam sempre corretos e atualizados.

Manter as informações do CadÚnico atualizadas é fundamental para evitar problemas com o recebimento do cartão. O não recebimento ou o cartão danificado podem ser facilmente resolvidos com a solicitação de uma segunda via.

Manter o CadÚnico atualizado: passo a passo

Manter o CadÚnico atualizado é o primeiro passo para garantir o recebimento do novo cartão Bolsa Família. O processo de atualização exige que os beneficiários verifiquem suas informações pessoais, como endereço, telefone e e-mail.

Além disso, é necessário atualizar a composição familiar e a renda familiar, sempre que houver alterações. Também é importante apresentar a declaração escolar atualizada para crianças e adolescentes, uma exigência do programa.

A atualização pode ser feita nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em postos autorizados, e deve ser realizada periodicamente para evitar problemas no recebimento dos benefícios.

Como solicitar a segunda via do cartão

Em caso de perda, roubo ou dano do cartão, os beneficiários podem solicitar a segunda via de forma prática e rápida. A solicitação pode ser feita por telefone ou presencialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Para realizar a solicitação por telefone, basta ligar para o número 0800 726 0207, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h. O beneficiário precisará fornecer informações como nome completo, CPF, número de Identificação Social (NIS) e endereço atualizado.

Após a solicitação, o novo cartão será enviado pelos Correios em até 30 dias. Caso o beneficiário prefira, ele pode também ir até uma agência da Caixa ou um correspondente bancário autorizado, apresentar um documento de identificação com foto e o número do NIS para receber o cartão.

Rastreamento do Cartão Bolsa Família

Após realizar a solicitação, os beneficiários podem acompanhar o envio do novo cartão utilizando o serviço de rastreamento disponível no site dos Correios. Para isso, basta acessar a seção de rastreamento de objetos no site dos Correios e inserir o número do CPF do responsável familiar.

Caso haja dificuldades no rastreamento, o beneficiário pode novamente entrar em contato com a central de atendimento da Caixa Econômica Federal ou procurar o CRAS mais próximo para obter mais informações.

Desbloqueio e alteração de senha

Ao receber o novo cartão Bolsa Família, o beneficiário precisará desbloqueá-lo para começar a utilizar os benefícios. O desbloqueio pode ser feito de duas formas: por telefone, ligando para o número 0800 726 0207, ou pelo aplicativo Caixa Tem, que oferece maior praticidade.

Para isso, basta acessar o app com o CPF e senha cadastrados, selecionar a opção “Cartão Bolsa Família” e seguir as instruções. Em caso de esquecimento ou bloqueio da senha, o beneficiário poderá solicitar uma nova senha provisória, que deverá ser alterada em um caixa eletrônico ou pelo aplicativo da Caixa Tem.

Benefícios de manter o Cartão Atualizado

Além de facilitar o acesso aos recursos do Bolsa Família, o novo cartão também permite que o beneficiário realize outras operações financeiras, como saques em caixas eletrônicos ou lotéricas, pagamentos de contas e transferências.

A atualização do cartão garante o acesso a benefícios adicionais, como o Auxílio Gás e a Tarifa Social de Energia Elétrica. Seu uso proporciona uma experiência mais segura e prática. Assim, os recursos chegam de forma eficiente, sem complicações.

Dicas para evitar problemas com o Cartão Bolsa Família

Para evitar transtornos e garantir o bom funcionamento do cartão Bolsa Família, é importante seguir algumas recomendações. Mantenha os dados do CadÚnico atualizados, guarde o cartão em local seguro para evitar perdas ou danos, e entre em contato com os canais oficiais da Caixa Econômica Federal em caso de problemas.

Utilizando o cartão de forma correta, você poderá acessar todos os benefícios com mais facilidade e segurança, garantindo que a assistência financeira continue chegando de forma eficiente à sua família.

Veja também:

Novo Cartão Bolsa Família: praticidade, segurança e inclusão social para milhões de brasileiros

O novo cartão Bolsa Família traz mais praticidade e segurança, permitindo transações financeiras ágeis e eficientes. Ele visa melhorar o acesso aos benefícios sociais, garantindo que a ajuda chegue a quem realmente precisa. A iniciativa reforça a inclusão social e facilita a gestão do benefício.

Ao manter seus dados atualizados e seguir as orientações fornecidas pelos canais oficiais, os beneficiários podem aproveitar ao máximo os benefícios do programa, melhorando sua qualidade de vida e fortalecendo a inclusão social.

Assista: