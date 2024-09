Vão receber antes!  Bolsa Família de setembro de 2024 será antecipado e isso já está confirmado; veja

Pagamento do Bolsa Família será antecipado em setembro de 2024. Veja quem será beneficiado com essa medida do governo e como sacar.

Os beneficiários do Bolsa Família em algumas regiões do Brasil terão uma surpresa em setembro de 2024: o pagamento será antecipado. Essa decisão foi confirmada pelo governo, que anunciou a antecipação do benefício.

Basicamente, a antecipação dos pagamentos busca oferecer um alívio financeiro. Isso permite que os beneficiários tenham acesso mais rápido ao recurso, garantindo que possam cobrir despesas básicas em um momento de necessidade. Saiba mais.

Governo confirma antecipação do Bolsa Família em setembro. Beneficiários poderão sacar o valor antes da data prevista. Saiba mais. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao Bolsa Família antecipado?

Os beneficiários do Bolsa Família que vivem nessas regiões específicas continuarão a receber o benefício normalmente, mas agora com a vantagem da antecipação do pagamento.

Para estar apto a receber o Bolsa Família, é necessário que as famílias estejam cadastradas no CadÚnico, atendendo aos seguintes requisitos:

Ter uma renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa ;

de até ; Famílias com crianças de até 6 anos têm direito a uma parcela extra de R$ 150 por criança;

têm direito a uma por criança; Famílias que incluem gestantes ou adolescentes de 7 a 18 anos recebem um adicional de R$ 50 por pessoa.

Confira:

Como sacar o Bolsa Família?

Os beneficiários do Bolsa Família podem sacar o benefício de várias formas. O governo disponibiliza canais variados para facilitar o acesso ao dinheiro, garantindo que mesmo em situações de emergência, o saque seja prático e eficiente. Os locais para saque incluem:

Caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal ;

da ; Casas Lotéricas espalhadas pelo país;

espalhadas pelo país; Agências da Caixa, que também oferecem suporte presencial.

Além disso, quem possui o Cartão Bolsa Família ou o aplicativo Caixa Tem pode realizar o saque de forma simples e rápida. O Caixa Tem é uma plataforma digital que facilita o gerenciamento dos pagamentos e permite que o beneficiário tenha controle sobre seus recursos diretamente pelo celular.

Valores do Bolsa Família em 2024

O Bolsa Família passou por algumas reformulações, e os valores do benefício em 2024 foram ajustados para atender melhor às necessidades das famílias brasileiras. Confira a tabela de valores:

Tipo de Benefício Valor Benefício básico (mínimo) R$ 600 Parcela extra por criança (até 6 anos) R$ 150 Parcela extra por gestante ou adolescente (7 a 18 anos) R$ 50

Esses valores podem variar conforme a composição familiar, e o benefício é fundamental para garantir que as famílias em situação de vulnerabilidade tenham acesso a recursos essenciais para alimentação, saúde e educação.

Por que o pagamento foi antecipado?

A antecipação do pagamento do Bolsa Família foi motivada pelas emergências climáticas que atingiram o Rio Grande do Sul e parte do Amazonas.

No Sul, as chuvas intensas e enchentes afetaram gravemente várias cidades, causando destruição de moradias e impactando a economia local.

Já no Amazonas, a seca severa comprometeu o abastecimento de água e alimentos, prejudicando a vida de milhares de famílias.

Diante dessa situação, a antecipação do Bolsa Família oferece uma resposta rápida do governo para amenizar os impactos financeiros que essas famílias estão enfrentando.

Ao liberar o recurso antes do previsto, o governo permite que os beneficiários possam usar o dinheiro para lidar com as dificuldades geradas pelas condições climáticas.

Como obter mais informações?

Para quem deseja mais detalhes sobre a antecipação do Bolsa Família ou tem dúvidas sobre como proceder para sacar o benefício, é possível acessar o aplicativo Caixa Tem ou visitar uma das agências da Caixa Econômica Federal. O aplicativo oferece uma maneira rápida de consultar informações sobre pagamentos, datas e valores.

