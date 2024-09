Caixa esqueceu do PIS 2023? Trabalhadores estão preocupados e querem saber quando vão receber

Pagamento do PIS 2023 ainda não tem data oficial. Trabalhadores aguardam liberação e se preocupam com o valor e calendário previsto para 2024.

Os trabalhadores brasileiros estão cada vez mais ansiosos para saber quando será liberado o abono salarial do PIS 2023. Até o momento, as datas de pagamento ainda não foram oficialmente divulgadas pela Caixa Econômica Federal, o que tem gerado dúvidas e incertezas.

Com o ano base de 2023 já encerrado, muitos trabalhadores estão contando com esse benefício para aliviar as finanças, principalmente aqueles que enfrentam dificuldades econômicas.

O PIS (Programa de Integração Social) é um benefício concedido aos trabalhadores de empresas privadas que se enquadram nas regras de elegibilidade. Ele oferece um valor proporcional ao tempo de trabalho com carteira assinada no ano anterior, e pode chegar até R$ 1.509 para quem trabalhou os 12 meses de 2023.

Caixa Econômica ainda não divulgou datas do PIS 2023. Saiba quem tem direito ao benefício e como garantir seu pagamento em 2024. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quando o PIS 2023 será pago?

Embora a Caixa Econômica Federal ainda não tenha divulgado o calendário oficial de pagamento, a expectativa é que os valores sejam liberados entre os meses de fevereiro e agosto de 2024.

Esse intervalo é semelhante aos anos anteriores, onde o abono salarial foi pago de forma escalonada de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.

O atraso na divulgação das datas tem causado preocupação entre os trabalhadores, especialmente aqueles que dependem do PIS como um complemento importante para o orçamento.

Contudo, o governo e a Caixa ainda estão organizando os detalhes para garantir que o pagamento ocorra sem problemas, evitando tumultos e longas filas nas agências.

Quem tem direito ao PIS 2023?

Para receber o abono salarial do PIS, o trabalhador deve cumprir alguns critérios estabelecidos pela legislação. As regras são claras, e apenas aqueles que atendem aos requisitos podem receber o valor. Confira quem tem direito ao benefício:

Estar inscrito no PIS há pelo menos cinco anos;

há pelo menos cinco anos; Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2023;

por, no mínimo, 30 dias em 2023; Receber uma média de até dois salários mínimos mensais no ano base (2023);

mensais no ano base (2023); Ter os dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

É fundamental que o trabalhador verifique se todos os seus dados estão corretamente registrados no sistema do RAIS, pois qualquer inconsistência pode impedir o recebimento do benefício.

Valores a receber pelo PIS 2023

O valor do abono salarial do PIS é proporcional ao número de meses trabalhados no ano base. Quem trabalhou durante os 12 meses de 2023 receberá o valor máximo de R$ 1.509. Já aqueles que trabalharam menos tempo receberão uma quantia proporcional. Veja a tabela de valores a seguir:

Meses Trabalhados Valor a Receber (R$) 1 mês 126,00 2 meses 252,00 3 meses 378,00 4 meses 504,00 5 meses 630,00 6 meses 756,00 7 meses 882,00 8 meses 1.008,00 9 meses 1.134,00 10 meses 1.260,00 11 meses 1.386,00 12 meses 1.509,00

Como sacar o PIS 2023?

Existem várias formas de sacar o abono salarial, dependendo da forma como o trabalhador recebe seus pagamentos e se possui conta na Caixa Econômica Federal. Veja as opções:

Crédito em conta : Para quem tem conta corrente ou poupança na Caixa , o valor será depositado diretamente na conta sem a necessidade de ir até uma agência.

: Para quem tem conta corrente ou poupança na , o valor será depositado diretamente na conta sem a necessidade de ir até uma agência. Caixa Tem : Trabalhadores que utilizam a Poupança Social Digital receberão o valor diretamente no aplicativo Caixa Tem .

: Trabalhadores que utilizam a receberão o valor diretamente no aplicativo . Agências da Caixa: Caso o trabalhador prefira, também é possível realizar o saque presencialmente em uma agência da Caixa. Para isso, é necessário apresentar um documento oficial com foto e o Cartão Cidadão.

