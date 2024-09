Aviso para NIS final 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 no Bolsa Família sobre valores e datas

O Bolsa Família, um dos maiores programas de transferência de renda no Brasil, continua sendo vital para milhões de famílias em situação de vulnerabilidade.

Em setembro de 2024, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) divulgou novas datas e valores para os beneficiários. As atualizações são fundamentais para garantir que os pagamentos ocorram de forma segura e eficiente.

Bolsa Família novos valores e calendário de pagamento de setembro de 2024 Fique por dentro do que é preciso saber – foto: noticiadamanha.com.br.

Inscrição no CadÚnico: como garantir sua participação no programa

Para ser incluído no Bolsa Família, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Este cadastro é essencial para identificar as famílias de baixa renda em todo o país e, assim, possibilitar a inclusão nos programas sociais. A inscrição pode ser feita nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de cada município.

O processo de inscrição requer alguns documentos obrigatórios. O responsável familiar deve apresentar o CPF ou título de eleitor. Também é importante levar documentos de identidade de todos os membros da família, além de um comprovante de residência atualizado.

Esses documentos são essenciais para que o governo possa avaliar a situação socioeconômica da família e determinar a elegibilidade para o Bolsa Família.

Você precisa saber disso aqui:

Manter o CadÚnico atualizado é um passo essencial para garantir a continuidade do benefício. Alterações no número de membros da família, mudança de endereço ou outras informações relevantes devem ser comunicadas ao CRAS mais próximo para evitar o bloqueio do benefício.

Calendário de pagamento do Bolsa Família para setembro de 2024

O pagamento do Bolsa Família segue um calendário organizado pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Essa organização evita aglomerações e facilita o planejamento das famílias para o saque. As datas de setembro de 2024 são as seguintes:

NIS 1: 18 de setembro

NIS 2: 19 de setembro

NIS 3: 20 de setembro

NIS 4: 21 de setembro

NIS 5: 22 de setembro

NIS 6: 25 de setembro

NIS 7: 26 de setembro

NIS 8: 27 de setembro

NIS 9: 28 de setembro

NIS 0: 29 de setembro

Para evitar imprevistos, é fundamental que os beneficiários acompanhem essas datas. Com isso, será possível planejar o uso do benefício e evitar problemas relacionados a atrasos ou esquecimentos.

A Caixa Econômica Federal disponibiliza o aplicativo Caixa Tem, uma ferramenta prática para verificar o extrato e confirmar a data exata do pagamento.

Novos valores do Bolsa Família: Impacto positivo nas famílias

Com o intuito de melhorar o poder de compra das famílias em situação de vulnerabilidade, o governo federal anunciou reajustes no valor do Bolsa Família em 2023. Esses valores seguem em vigor em 2024, contribuindo para uma melhoria significativa na qualidade de vida dos beneficiários.

Os novos valores são:

R$ 150 para cada criança de até 6 anos;

R$ 50 para crianças de 7 a 11 anos;

R$ 50 para adolescentes de 12 a 18 anos;

R$ 50 para gestantes;

R$ 50 para famílias com bebês de até 6 meses.

Esses reajustes são pensados para proporcionar um suporte financeiro adicional, especialmente para as famílias com crianças pequenas e adolescentes, que necessitam de cuidados especiais. Além disso, o auxílio às gestantes visa garantir um acompanhamento mais eficaz durante a gravidez.

Consulta ao extrato do Bolsa Família: Como acompanhar seus benefícios

Para garantir que os valores estejam sendo pagos corretamente, é fundamental que os beneficiários consultem regularmente o extrato do Bolsa Família. Existem diferentes maneiras de fazer essa consulta, permitindo acesso fácil e rápido às informações do benefício.

Online : O portal oficial do Bolsa Família e o site do MDS permitem a consulta ao extrato diretamente pelo navegador.

: O portal oficial do Bolsa Família e o site do MDS permitem a consulta ao extrato diretamente pelo navegador. Aplicativo : O aplicativo oficial do Bolsa Família, disponível para Android e iOS, oferece uma forma prática de verificar o extrato e acompanhar o calendário de pagamentos.

: O aplicativo oficial do Bolsa Família, disponível para Android e iOS, oferece uma forma prática de verificar o extrato e acompanhar o calendário de pagamentos. Presencialmente: Para quem prefere atendimento presencial, é possível consultar o extrato em agências da Caixa Econômica Federal ou nos CRAS.

Ao manter o controle sobre o extrato e acompanhar as datas de pagamento, os beneficiários podem garantir que estão recebendo o apoio financeiro corretamente. Essa prática também ajuda a evitar atrasos e possíveis erros no recebimento.