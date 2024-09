Multa para quem usar VPN: Anatel tem péssima notícia para quem tem o CPF na lista?

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou um alerta urgente sobre um novo golpe que está circulando no Brasil. A fraude envolve falsas notificações de multas relacionadas ao uso de redes privadas virtuais (VPNs).

Essa situação se agravou após a decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que bloqueou o acesso ao X (antigo Twitter) no Brasil, a partir de 30 de agosto de 2024.

Golpe utiliza nome da Anatel de forma indevida

A Anatel informou que criminosos estão se aproveitando do contexto recente para aplicar golpes, enviando notificações falsas que alegam a aplicação de uma multa de R$ 50 mil para indivíduos e empresas que utilizam VPNs para acessar o X.

Essas mensagens fraudulentas estão se espalhando rapidamente através de e-mails e outras formas de comunicação eletrônica.

Segundo a agência, essas notificações não têm qualquer relação com a Anatel e são completamente falsas. A agência reforça que as mensagens não devem ser abertas e orienta que os cidadãos ignorem qualquer comunicação que alegue ser da Anatel, especialmente se contiver anexos ou links.

Riscos associados ao esquema recente

O golpe representa um risco significativo para a segurança dos usuários. Além de boletos falsos, que direcionam valores para contas controladas por criminosos, as mensagens podem incluir vírus, malwares e spywares.

Esses elementos maliciosos podem comprometer a segurança dos dispositivos, causando danos extensivos e roubando informações pessoais e sensíveis.

Orientações da Anatel para evitar fraudes

Para evitar se tornar uma vítima desse golpe, a Anatel oferece as seguintes orientações:

Desconfie de Mensagens Suspeitas: Não abra mensagens recebidas por e-mail ou outros meios digitais que aparentam ser da Anatel, especialmente se não forem esperadas ou parecerem suspeitas. Evite Clicar em Links e Anexos: Não clique em links ou baixe anexos de mensagens que possam conter malware ou vírus. Isso ajuda a proteger seus dados pessoais e a integridade do seu dispositivo. Exclua Mensagens Duvidosas: Caso receba qualquer mensagem que se encaixe na descrição dos golpes, exclua-a imediatamente para minimizar o risco de infecção por malware ou perda de dados.

Aumento do uso de VPNs e exposição ao golpe

A decisão judicial que bloqueou o acesso ao X no Brasil provocou um aumento significativo na utilização de VPNs no país. De acordo com um estudo recente da VpnMentor, o uso de VPNs cresceu impressionantes 1.600% desde a implementação da medida.

Este aumento exponencial na utilização dessas ferramentas expõe um maior número de pessoas ao risco de fraudes como a mencionada.

O bloqueio do X no Brasil, determinado pelo Supremo Tribunal Federal, visou garantir a conformidade com as normas e regulamentos locais, resultando em um crescimento acentuado na procura por métodos alternativos para acessar o serviço.

No entanto, este cenário também abriu espaço para criminosos explorarem a situação, aproveitando-se da confusão e da demanda por VPNs para enganar e prejudicar os usuários.

A Anatel destaca a importância da conscientização e da prudência para evitar os riscos associados a esse golpe. Ao seguir as orientações fornecidas e estar atento a sinais de possíveis fraudes, os usuários podem proteger seus dados e dispositivos contra ataques cibernéticos.

Para mais informações e atualizações, a população pode consultar o site oficial da Anatel e verificar a autenticidade de qualquer comunicação recebida que afirme ser da agência.