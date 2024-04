As 10 motos MAIS BARATAS do Brasil, conquiste a sua

No cenário econômico atual, encontrar formas de economizar é sempre bem-vindo. Se você está pensando em adquirir uma moto, seja para o dia a dia ou para lazer, conhecer as opções mais acessíveis do mercado pode ser um excelente ponto de partida.

Em 2024, a indústria de motocicletas brasileira continua a florescer, com um aumento significativo tanto na produção quanto nas vendas. A seguir, apresentamos a lista das dez motos mais baratas disponíveis no mercado brasileiro, variando entre R$ 8.490 e R$ 12.590. Veja qual delas cabe no seu bolso e no seu coração!

10 motos MAIS BARATAS do Brasil

Shineray JEF 150

Rival da Honda CG 160, a moto mais vendida do Brasil, este modelo da Shineray se destaca por seu preço competitivo de R$ 12.590. Equipada com um painel parcialmente digital e rodas de liga-leve de 17 polegadas, a JEF 150 oferece uma ótima opção para quem busca economia sem abrir mão da qualidade.

Honda Elite 125

Por R$ 12.580, esta scooter não só é esteticamente agradável com seu painel digital, mas também prática, especialmente em cidades com vias menos conservadas, graças ao seu design robusto e pneus adequados para diferentes terrenos.

Yamaha NEO 125

A R$ 12.490, a NEO da Yamaha entrega uma potência de 9,8 cv com suas rodas de 14 polegadas, o que facilita a passagem por obstáculos maiores e oferece uma vantagem significativa em relação a sua concorrente direta, a Honda Elite.

Honda Biz 110i

Um ícone no mercado brasileiro, a Biz 110i está disponível por R$ 11.670. Com motor de 109 cm³, esta moto é ideal para quem busca um veículo confiável e econômico para o uso urbano.

Shineray JET 125 SS EFI

Após um aumento de preço, este modelo agora está disponível por R$ 11.090. Compartilha muitas características com a Honda Biz 110i, mas se destaca por seu motor eficiente e design atrativo.

Shineray Rio 125 EFI

Vendida por R$ 10.690, esta moto da Shineray combina um motor de 123 cm³ com injeção eletrônica, garantindo eficiência e um bom desempenho, além de contar com um sistema de partida elétrica e freio a disco.

Honda Pop 110i

Como a moto mais acessível da Honda no Brasil, a Pop 110i custa R$ 9.570. É uma excelente opção para quem procura um veículo básico e econômico, com um motor confiável que entrega um desempenho decente para a mobilidade diária.

Shineray JET 125 SS

Com preço ajustado para R$ 9.390, esta motoneta oferece uma troca de marchas “semi-automática” e características que favorecem uma condução fácil e prática.

Shineray Worker Cross 150

Por apenas R$ 8.990, esta moto se destaca por seu motor de 144 cm³, oferecendo mais potência por um preço que permanece competitivo, ideal para quem busca um pouco mais de força em suas viagens.

Shineray Worker 125

A campeã da economia é a Worker 125 da Shineray, à venda por R$ 8.490. Com atualizações como nova lanterna e freio a disco na roda dianteira, esta moto oferece um excelente custo-benefício para quem deseja entrar no mundo das duas rodas sem gastar muito.

Tome a decisão certa

Ao escolher sua próxima motocicleta, considerar o preço é crucial, mas também é importante pensar no uso que você fará do veículo. Cada modelo tem características específicas que podem ser mais adequadas para suas necessidades diárias.

Avalie bem e faça uma escolha que não só seja econômica, mas também prazerosa. Com essa lista, esperamos que você encontre a moto perfeita que se encaixe no seu orçamento e no seu estilo de vida. Boa sorte na sua jornada pelas estradas do Brasil!

