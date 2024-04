O desligamento do sinal analógico de TV no Brasil marca um grande passo na evolução tecnológica do país, refletindo a rápida marcha da tecnologia que influencia diversos aspectos da vida contemporânea. Este avanço, porém, vem com desafios significativos, como a necessidade de adaptar aparelhos antigos para receber o novo sinal digital.

Não fique sem TV! Governo libera Kit Tv Digital para brasileiros; saiba como pedir | Imagem via Agência Brasil

Impacto da mudança para o sinal digital

A transição do sinal analógico para o digital não só aumenta a qualidade de imagem e som das transmissões televisivas mas também torna obsoletos os televisores que operam exclusivamente via sinal analógico. Para mitigar esse impacto, foi instituído um programa governamental que fornece gratuitamente o kit antena digital a famílias de baixa renda cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), garantindo que não fiquem excluídas da nova realidade televisiva.

Não deixe de conferir: Use Este TRUQUE Para Saber Se Você Foi Selecionado Para O Bolsa Família

Como funciona o Kit antena digital

O kit antena digital inclui todos os componentes necessários para converter o sinal analógico em digital, possibilitando que aparelhos de TV antigos continuem funcionais. O kit é composto por:

Uma antena especializada para captação de sinais digitais terrestres.

especializada para captação de sinais digitais terrestres. Um conversor de sinal analógico para digital.

analógico para digital. Cabos de conexão apropriados para a instalação.

Além de acessar um maior número de canais, muitos dos quais em alta definição, o kit promove uma experiência televisiva superior, com melhorias notáveis na qualidade de áudio e vídeo. Importante ressaltar, o kit não substitui o televisor, mas sim, complementa o mesmo para receber adequadamente o sinal digital.

Elegibilidade e solicitação do Kit Gratuito

O kit gratuito é direcionado a famílias inscritas no CadÚnico, especialmente aquelas:

Com renda familiar de até três salários mínimos.

Que possuem membros beneficiários de programas sociais federais.

Com televisores que recebem sinais analógicos.

Como solicitar o kit

Verifique a Elegibilidade: Confirme se sua família está inscrita no CadÚnico e se atende aos critérios de renda e necessidade tecnológica. Contato via Central de Atendimento: Utilize o número 0800 729 2404 ou acesse o portal Siga Antenado para iniciar o processo de solicitação. Cadastro e Agendamento: No site, preencha as informações necessárias e escolha a data e horário para a entrega do kit em sua residência. Aguarde a Entrega: Após a solicitação, o kit será entregue no endereço fornecido, no dia e horário agendados.

Para aqueles que não se qualificam para receber o kit gratuitamente, há a possibilidade de compra em lojas especializadas, tanto de materiais de construção quanto de eletrônicos. Isso garante que todos possam ter acesso à tecnologia digital, independente de sua situação econômica.

A adaptação ao sinal digital é indispensável no contexto tecnológico atual. Com o kit antena digital, o governo federal não apenas facilita essa transição, mas também assegura que as famílias de baixa renda não sejam deixadas para trás. Mantenha-se atualizado com as mudanças tecnológicas para melhorar continuamente sua experiência de mídia em casa. A transição digital vai além da tecnologia, tratando-se também de inclusão e acesso igualitário às novas possibilidades que a televisão digital oferece.

Não deixe de conferir: Truque De PESAGEM Do Bolsa Família Para Desbloquear Qualquer Benefício