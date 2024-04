Smartphones que você pode comprar SEM taxas

O Aniversário do AliExpress está aqui e, com ele, a chance de renovar seu smartphone com descontos de tirar o fôlego, chegando a até 69% OFF. E não é só isso: a promoção se estende a uma vasta gama de produtos, de smartwatches a eletrodomésticos, passando por roupas e ferramentas.

Além dos preços imperdíveis, você ainda aproveita frete grátis, entrega rápida e cupons exclusivos para leitores da Catraca Livre, garantindo uma economia ainda maior.

Descubra descontos de até 69% em smartphones no Aniversário do AliExpress! Xiaomi Redmi Note 13 e outros modelos premium com entrega rápida e sem taxas. (Foto divulgação)

Destaques imperdíveis de smartphones sem taxas

Entre as ofertas, o Xiaomi Redmi Note 13 se destaca, disponível por um preço que varia de R$1.734,79 a R$2.594,35, dependendo da configuração escolhida.

Este smartphone é uma escolha perfeita para os entusiastas de fotografia, oferecendo uma qualidade de imagem superior com suas câmeras de 200MP e 16MP para selfies. Além disso, sua tela AMOLED de 6,67 polegadas e a proteção contra poeira e respingos de água fazem dele um dispositivo robusto e confiável.

Para os que buscam um custo-benefício ainda mais atraente, o Redmi Note 13 4G aparece como uma opção acessível, com preços entre R$1.020,44 e R$1.183,16. Sua câmera de 108MP promete fotos incrivelmente nítidas, enquanto a bateria de 5000mAh garante longa duração para os usuários mais exigentes.

Promoções que não pode perder

O Xiaomi 13T 5G é outra joia da coroa, oferecido por R$3.384,47. Seu conjunto de câmeras, processador MediaTek Dimensão 8200-Ultra e bateria de 5.000mAh com carregamento turbo de 67W são apenas algumas das características que o tornam um dos favoritos nesta promoção.

E não podemos esquecer do Xiaomi 12 Pro 5G, com preços que variam de R$3.130,78 a R$3.640,80. Equipado com o Snapdragon 8 Gen 1, tela AMOLED de 6,73 polegadas e um impressionante conjunto de câmeras, ele é ideal para quem não abre mão de desempenho e qualidade.

Aproveite os cupons exclusivos

Para garantir que você obtenha o melhor negócio, utilize os cupons exclusivos CATRACA25, CATRACA100, CATRACA200, e CATRACA400 ao fazer suas compras, garantindo descontos adicionais em pedidos que superem determinados valores. Mas lembre-se, essas ofertas são válidas apenas até 27 de março ou enquanto durarem os estoques.

Esta é a sua chance de garantir um smartphone novo ou qualquer outro produto que você esteja de olho, com as vantagens adicionais de não pagar taxas de importação. Todos os produtos promocionais já estão no Brasil, facilitando ainda mais sua escolha. Não perca essa oportunidade única de celebrar o Aniversário do AliExpress e renovar seus gadgets com as melhores ofertas do mercado.

Saiba como escolher um bom smartphone

Ao escolher um bom smartphone, um dos aspectos mais importantes a considerar é o sistema operacional (SO). O SO determina a interface do usuário, a disponibilidade de aplicativos e as atualizações de segurança. Android e iOS são os mais populares, cada um com suas peculiaridades.

O Android oferece mais personalização e uma variedade maior de dispositivos e faixas de preço, enquanto o iOS, exclusivo dos iPhones, é conhecido por sua integração harmoniosa com outros dispositivos Apple e por receber atualizações regulares de segurança e funcionalidades.

Sua escolha deve alinhar-se com suas preferências de uso, compatibilidade com outros dispositivos que possua e o ecossistema de aplicativos que mais lhe agrada.

