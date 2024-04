Detran decide entrar para o WhatsApp e a grande mudanças é essa

Em uma era onde a conveniência e a rapidez na comunicação são essenciais, o Departamento Estadual de Trânsito Detran adota uma nova estratégia para facilitar a vida dos cidadãos: o atendimento via WhatsApp.

Este movimento não só aproxima o órgão da população mas também marca um grande passo na modernização dos serviços públicos.

O Detran do Mato Grosso agora no WhatsApp! Acesse atendimento automatizado para suas dúvidas sobre CNH, licenciamento e mais, a qualquer hora. Veja como essa mudança facilita sua vida. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br)

Conectividade e acessibilidade 24/7 no WhatsApp

O número (65) 9 9933-9318 agora é a porta de entrada para um atendimento eficiente e automatizado que promete responder às dúvidas mais frequentes dos usuários.

Disponível 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados, este canal surge como uma alternativa prática para quem encontra obstáculos no acesso ao site oficial ou prefere a agilidade do WhatsApp.

O presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, revelou que as inovações planejadas vão muito além de um simples atendimento.

Em uma segunda fase, o órgão enviará notificações sobre a proximidade do vencimento da CNH ou do licenciamento do veículo. Já em um terceiro momento, espera-se incluir a realização de serviços mais simples, como a solicitação de segunda via da CNH e o pagamento de taxas diversas diretamente pelo WhatsApp.

Uma gama de opções de atendimento

O Detran-MT já disponibiliza diversos canais de atendimento ao cidadão, como o atendimento presencial, o aplicativo MT Cidadão, e o Disque Detran por e-mail e telefone.

Agora, com a adição do WhatsApp, a instituição reforça seu compromisso com a acessibilidade e a eficiência. Este novo canal, gerenciado pelo Disque Detran, funcionará como um perfil de atendimento automatizado, dedicado exclusivamente ao envio de mensagens.

Como funciona o atendimento automatizado?

O canal de respostas automáticas foi projetado para funcionar ininterruptamente, garantindo que os usuários possam ter suas dúvidas solucionadas a qualquer momento.

Para aqueles que preferem um atendimento mais tradicional, o Disque Detran continua disponível pelo telefone (65) 3615-4800 ou pelo e-mail: disquedetran@detran.mt.gov.br, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Com essas mudanças, o Detran-MT não apenas simplifica o acesso às informações e serviços, mas também se alinha às expectativas modernas de comunicação e atendimento ao público.

A introdução do atendimento via WhatsApp é uma clara demonstração de como os órgãos públicos podem inovar e melhorar a interação com os cidadãos, oferecendo soluções que se encaixam no ritmo de vida acelerado da sociedade atual.

Essa grande mudança sinaliza um novo capítulo no atendimento ao público, onde a tecnologia e a praticidade caminham lado a lado em benefício dos cidadãos do Mato Grosso. E então, pronto para experimentar o novo atendimento via WhatsApp do Detran-MT?

