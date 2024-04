Em um esforço contínuo para mitigar o impacto das tarifas de energia sobre os consumidores brasileiros, o Governo Federal, juntamente com o Ministério de Minas e Energia, está em processo de avaliação de estratégias específicas destinadas a aliviar os custos da energia em 2024.

Esta iniciativa foi anunciada pelo Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e representa um passo significativo na busca por soluções eficazes para a redução da carga financeira imposta aos cidadãos em relação às suas contas de luz.

Brasileiros COMEMORAM notícia que pode baratear a conta de luz em 2024 | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Entenda o que está acontecendo

Durante uma reunião que contou com a presença do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e de representantes da Casa Civil, foram apresentadas três propostas principais.

A primeira sugestão visa incluir os custos das tarifas de energia no Orçamento da União, desvinculando esses gastos do limite imposto pelo arcabouço fiscal. A segunda proposta consiste na utilização dos recursos oriundos dos leilões de petróleo realizados pela estatal Pré-sal Petróleo SA (PPSA).

A terceira e última alternativa sugere uma equalização dos custos entre o mercado regulado e o mercado livre de energia, atualmente acessível apenas a empresas com consumo mensal significativo.

Não deixe de conferir: Outono: 10 Segredos Para Economizar Energia Elétrica

Desafios e soluções no setor elétrico

O Ministro Alexandre Silveira destacou as complexidades enfrentadas pelo setor elétrico, marcadas por uma década de distorções e a inclusão de diversos subsídios nas tarifas de energia. Essas medidas, segundo ele, têm imposto uma carga excessiva sobre o consumidor regulado – aquele que recebe a conta de energia em sua residência.

Com base nas projeções da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), espera-se um aumento de aproximadamente 5,6% nas contas de luz em 2024. Contudo, uma das estratégias do ministério visa reduzir esse impacto em cerca de 3,5%, por meio do pagamento dos empréstimos contraídos pelas distribuidoras de energia.

A implementação dessa medida será possível através de uma Medida Provisória atualmente em elaboração pela Casa Civil.

Foco no uso dos recursos da Eletrobras

O Ministro Silveira também abordou a questão dos recursos da Eletrobras, esclarecendo que a discussão sobre a utilização desses fundos não necessita de interlocução direta com a companhia. Segundo ele, trata-se de uma obrigação da Eletrobras para com o país, uma dívida reconhecida pela legislação que regulamentou sua privatização.

Cabe ao Congresso Nacional autorizar a securitização desses valores para o pagamento das dívidas anteriormente assumidas de forma “irresponsável” pelo ministro da Economia do governo passado, em nome dos consumidores de energia do Brasil.

As discussões em torno das tarifas de energia são apenas o início de uma série de reuniões planejadas para abordar a questão tarifária, marcando um período de análise crítica e busca por soluções que possam trazer alívio financeiro aos brasileiros no que tange ao custo da energia elétrica.

Não deixe de conferir: Tem CadÚnico? Desconto Na Energia Elétrica Vem Aí