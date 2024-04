GRANDE surpresa no FGTS para 7 milhões de brasileiros

Em um cenário onde a busca por soluções financeiras se torna cada dia mais essencial, o governo brasileiro propõe alterações significativas no funcionamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), trazendo esperança e alívio para aproximadamente 7,2 milhões de brasileiros atualmente sem emprego.

A possibilidade de acessar livremente os recursos do FGTS, que antes estavam restritos devido às regras do saque-aniversário, promete ser uma grande reviravolta para muitos.

Entenda as alterações no FGTS que prometem beneficiar milhões de brasileiros desempregados e como estas mudanças podem afetar a habitação e o saneamento.

Flexibilização no Acesso ao FGTS: O Que Está em Jogo?

O Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, traz à mesa a discussão sobre a possível eliminação do saque-aniversário do FGTS, permitindo que trabalhadores desempregados tenham acesso a aproximadamente R$ 22 bilhões atualmente inacessíveis.

Esta medida não apenas facilitaria o suporte financeiro durante períodos desafiadores sem emprego, mas também visa a realocação de fundos para setores vitais como habitação e saneamento, que poderiam estar sendo prejudicados pela modalidade atual de saque.

Diante da potencial extinção do saque-aniversário, os trabalhadores preocupados com o futuro de seus fundos do FGTS podem encontrar solução optando pela modalidade saque-rescisão através do aplicativo FGTS, garantindo assim, acesso aos seus recursos sob outras condições pré-estabelecidas, incluindo demissão sem justa causa, aposentadoria, entre outros.

Ampliação dos Beneficiários do FGTS

Vale ressaltar que o FGTS abrange uma variedade de trabalhadores, indo além dos empregados com carteira assinada tradicionais.

Trabalhadores rurais, temporários, avulsos, e até atletas profissionais, assim como trabalhadores de aplicativos de transporte, estão entre aqueles que podem se beneficiar do FGTS, desde que atendam aos critérios necessários.

Graças à tecnologia, verificar o saldo do FGTS tornou-se uma tarefa simples. Os trabalhadores podem utilizar o aplicativo FGTS, disponível tanto para Android quanto para iOS, ou o internet banking da Caixa Econômica Federal, para manter controle sobre seus fundos com facilidade e segurança.

Calendário de Saque-Aniversário 2024

Para os beneficiários do saque-aniversário, é crucial estar ciente das datas de liberação dos fundos, que são distribuídos ao longo do ano de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Este calendário assegura que todos tenham acesso oportuno aos seus recursos, oferecendo uma camada adicional de suporte financeiro.

Veja abaixo o calendário detalhado para 2024, garantindo que você não perca o prazo para acessar seus recursos:

Nascidos em Janeiro : Saque de 2 de janeiro a 29 de março

: Saque de 2 de janeiro a 29 de março Nascidos em Fevereiro : Saque de 1º de fevereiro a 30 de abril

: Saque de 1º de fevereiro a 30 de abril Nascidos em Março : Saque de 1º de março a 31 de maio

: Saque de 1º de março a 31 de maio Nascidos em Abril : Saque de 1º de abril a 28 de junho

: Saque de 1º de abril a 28 de junho Nascidos em Maio : Saque de 2 de maio a 31 de julho

: Saque de 2 de maio a 31 de julho Nascidos em Junho : Saque de 3 de junho a 30 de agosto

: Saque de 3 de junho a 30 de agosto Nascidos em Julho : Saque de 1º de julho a 30 de setembro

: Saque de 1º de julho a 30 de setembro Nascidos em Agosto : Saque de 1º de agosto a 31 de outubro

: Saque de 1º de agosto a 31 de outubro Nascidos em Setembro : Saque de 2 de setembro a 30 de novembro

: Saque de 2 de setembro a 30 de novembro Nascidos em Outubro : Saque de 1º de outubro a 29 de dezembro

: Saque de 1º de outubro a 29 de dezembro Nascidos em Novembro : Saque de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025

: Saque de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025 Nascidos em Dezembro: Saque de 2 de dezembro a 28 de fevereiro de 2025

Lembrando que os participantes do saque-aniversário têm a liberdade de movimentar seus fundos dentro desses períodos estabelecidos, podendo assim planejar o melhor momento para o saque conforme suas necessidades financeiras.

