O capacete é o principal equipamento de segurança para motociclistas, sendo vital para a proteção em caso de acidentes. A legislação brasileira, por meio da Resolução Contran nº 940 de 23 de março de 2022, estabelece as normas para o uso de capacetes.

Essas regras asseguram que o capacete deve estar em boas condições, possuir adesivos reflexivos e estar devidamente homologado. Importante ressaltar que o capacete aberto é permitido, desde que cumpra com as exigências normativas, incluindo a correta fixação na cabeça do motociclista através do sistema de retenção, garantindo a segurança e proteção adequadas.

Capacete aberto gera multa para o piloto | Imagem de Ichigo121212 por Pixabay

Variação dos capacetes abertos e requisitos para óculos de proteção

Os capacetes abertos podem ou não possuir viseira integrada. Para aqueles equipados com viseira, o motociclista tem uma proteção facial inerente. No entanto, na ausência de viseira, é mandatório o uso de óculos de proteção.

Diferentemente do que se vê em produções cinematográficas estrangeiras, no Brasil, o uso de óculos específicos de motociclista é obrigatório. Os óculos devem atender aos padrões técnicos definidos nas regulamentações, não sendo permitido o uso de óculos de sol comuns ou com lentes corretivas não adequadas para pilotagem.

Penalidades para o não cumprimento das normas

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu artigo 244, estipula as penalidades para motociclistas que não seguirem as normas estabelecidas para o uso de capacetes e óculos de proteção. Conduzir uma motocicleta com capacete aberto sem os óculos de proteção adequados configura infração de natureza média, podendo resultar em multa e retenção do veículo até a regularização da situação. Isso evidencia a importância de estar em conformidade com as regulamentações, não apenas para evitar penalidades, mas também para garantir a máxima segurança durante a pilotagem.

A importância da proteção ocular

Além da obrigatoriedade legal, a proteção ocular é essencial para a segurança do motociclista. Pilotar sem a devida proteção expõe os olhos a riscos como partículas em suspensão, insetos e variações climáticas, que podem comprometer a visão e, consequentemente, a segurança.

O uso de equipamentos adequados, como capacetes com viseira ou óculos de proteção especializados, minimiza esses riscos, contribuindo para uma condução mais segura e eficiente.

O entendimento e a aderência às normas de segurança para o uso de capacete aberto e óculos de proteção são fundamentais para a segurança dos motociclistas. A legislação brasileira estabelece critérios claros para garantir que esses equipamentos proporcionem a proteção necessária, minimizando os riscos no trânsito.

É imprescindível que os motociclistas estejam cientes das regras e as cumpram rigorosamente, assegurando uma pilotagem segura tanto para si quanto para os demais usuários da via.

