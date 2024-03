O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é uma assistência financeira fornecida pelo Governo Federal, administrada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), destinada a idosos com 65 anos ou mais e pessoas de todas as idades com deficiência.

Para ser elegível, é necessário comprovar baixa renda, especificamente uma renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. O BPC é diferente dos benefícios previdenciários, como aposentadorias e auxílios-doença, pois se trata de um auxílio assistencial voltado para o sustento de indivíduos que não têm meios de prover a própria manutenção ou de serem mantidos por suas famílias.

13º salário do BPC será pago quando? Entenda | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Décimo terceiro salário e BPC

Atualmente, beneficiários do BPC não têm direito ao décimo terceiro salário, uma vez que o benefício é assistencial e não previdenciário. No entanto, há um Projeto de Lei (PL 2348/2022) em discussão no Congresso Nacional que propõe a inclusão do décimo terceiro para os beneficiários do BPC. Este projeto ainda está em fase de votação e pode alterar o cenário atual, fornecendo um adicional financeiro aos beneficiários no final do ano.

Confira também: Dá para somar BPC e Bolsa Família e receber R$ 2.012,00 do governo?

Critérios de elegibilidade para o BPC

Para acessar o BPC, os interessados devem atender a critérios específicos. Os idosos precisam ter 65 anos ou mais, enquanto pessoas com deficiência devem demonstrar impedimentos de longa duração (mínimo de dois anos) que afetem sua capacidade de participar plenamente na sociedade.

Além disso, é necessário ser brasileiro nato, naturalizado ou português residente, possuir um CPF e estar inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. A renda per capita da família do requerente não deve ultrapassar 1/4 do salário mínimo.

Processo de solicitação do BPC

Os interessados no BPC devem realizar o pedido através do aplicativo ou site do MEU INSS, selecionando a opção correspondente à sua situação – “Benefício assistencial à pessoa com deficiência” ou “Benefício assistencial ao idoso”.

Além disso, pode-se solicitar o benefício ligando para o número 135. Após o requerimento, o INSS analisa as informações fornecidas no Cadastro Único e pode solicitar documentação adicional para comprovação das condições declaradas.

O BPC é um suporte vital para idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade econômica, assegurando-lhes um salário mínimo mensal. A discussão sobre a inclusão do décimo terceiro salário para os beneficiários deste programa reflete a contínua evolução das políticas sociais e a necessidade de atender às demandas da população carente, garantindo-lhes não apenas assistência, mas também reconhecimento e dignidade.

Confira também: Novidade do Bolsa Família cai como BOMBA! Ninguém sabia