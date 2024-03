10 mil brasileiros receberão CNH de graça do governo

Você que está pensando em adquirir a Carteira nacional de Habilitação (CNH) já ouviu falar do programa CNH Social?

Em suma, essa iniciativa representa uma oportunidade significativa para milhares de cidadãos brasileiros, uma vez que possibilita o acesso ao documento de forma gratuita.

Em um país onde a mobilidade é essencial para o acesso a diversas oportunidades, obter a CNH sem custos pode representar uma mudança substancial na vida dos contemplados. Saiba mais!

Lista dos 10 mil pré-selecionados para o CNH Social é divulgada. Confira os beneficiários por município e os próximos passos para participação.

Programa CNH Social tem novas vagas ABERTAS

A secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania do Mato Grosso, Grasielle Paes Silva Bugalho, tornou pública a lista dos dez mil pré-selecionados para o Programa CNH Social, conforme estabelecido pelo Edital nº. 01/2024, juntamente com o cadastro reserva.

A divulgação foi feita através do Diário Oficial do Estado, datado da última quinta-feira, 21 de março.

Como acessar a lista de pré-selecionados?

Para verificar se estão entre os beneficiários pré-selecionados, os interessados devem acessar o link disponibilizado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania: www.setasc.mt.gov.br .

Dentro do site, na seção do Programa Ser Família “CNH Social”, os beneficiários podem visualizar a lista completa, organizada por município.

Em Várzea Grande, constam 771 nomes, enquanto em Cuiabá, o número chega a 1865. O comunicado ressalta que os pré-selecionados devem aguardar o chamado oficial do DETRAN para providenciar a documentação necessária e realizar as devidas conferências.

É importante destacar que a distribuição das vagas seguirá uma ordem cronológica e estará em conformidade com a proporção da frota veicular registrada em cada município, sendo prevista para ocorrer no mês de abril de 2024.

Cuidados essenciais para manter sua CNH em dia

A CNH é um documento de extrema importância para quem conduz veículos automotores no Brasil. Para garantir a segurança no trânsito e evitar problemas legais, é fundamental tomar alguns cuidados específicos com a CNH. Veja algumas dicas essenciais:

1. Renovação oportuna: é crucial ficar atento à data de validade da sua CNH. Certifique-se de renová-la antes do vencimento para evitar multas e problemas legais. Geralmente, a renovação é necessária a cada cinco anos para condutores com menos de 65 anos, e a cada três anos para condutores com mais de 65 anos.

é crucial ficar atento à data de validade da sua CNH. Certifique-se de renová-la antes do vencimento para evitar multas e problemas legais. Geralmente, a renovação é necessária a cada cinco anos para condutores com menos de 65 anos, e a cada três anos para condutores com mais de 65 anos. 2. Atualização de dados: mantenha seus dados pessoais e endereço sempre atualizados junto ao órgão de trânsito responsável. Qualquer alteração deve ser comunicada para evitar problemas de comunicação e garantir que você receba notificações importantes, como multas e avisos de pontos na carteira.

mantenha seus dados pessoais e endereço sempre atualizados junto ao órgão de trânsito responsável. Qualquer alteração deve ser comunicada para evitar problemas de comunicação e garantir que você receba notificações importantes, como multas e avisos de pontos na carteira. 3. Cuidado com a pontuação: fique atento à pontuação da sua CNH. Condutores que atingem o limite de pontos estabelecido pela legislação podem ter sua CNH suspensa. Portanto, evite infrações de trânsito e, caso receba uma multa, considere a possibilidade de realizar um curso de reciclagem para evitar a perda da carteira.

fique atento à pontuação da sua CNH. Condutores que atingem o limite de pontos estabelecido pela legislação podem ter sua CNH suspensa. Portanto, evite infrações de trânsito e, caso receba uma multa, considere a possibilidade de realizar um curso de reciclagem para evitar a perda da carteira. 4. Conservação adequada: mantenha sua CNH em bom estado de conservação. Evite dobrá-la, rasgá-la ou danificá-la de qualquer forma. Caso sua CNH esteja danificada, procure o órgão de trânsito para solicitar uma segunda via.

mantenha sua CNH em bom estado de conservação. Evite dobrá-la, rasgá-la ou danificá-la de qualquer forma. Caso sua CNH esteja danificada, procure o órgão de trânsito para solicitar uma segunda via. 5. Porte obrigatório: lembre-se de que é obrigatório portar a CNH sempre que estiver conduzindo um veículo. Se você for parado em uma blitz policial e não estiver com sua CNH, poderá receber uma multa e ter o veículo retido até a apresentação do documento.

lembre-se de que é obrigatório portar a CNH sempre que estiver conduzindo um veículo. Se você for parado em uma blitz policial e não estiver com sua CNH, poderá receber uma multa e ter o veículo retido até a apresentação do documento. 6. Uso responsável: utilize sua CNH com responsabilidade. Não a empreste para terceiros e não a utilize de forma indevida, como permitir que pessoas não habilitadas conduzam veículos com sua documentação.

