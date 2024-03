Como receber o 13º salário do INSS antes da hora após a liberação

Uma excelente notícia chegou para os aposentados e pensionistas do INSS! Graças a um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (13), o pagamento do abono anual, mais conhecido como décimo terceiro salário, será antecipado para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Este anúncio não apenas traz um alívio financeiro para muitos, mas também demonstra um esforço contínuo para apoiar a população que mais precisa.

INSS antecipa o 13º salário para aposentados e pensionistas: descubra como aproveitar esse benefício antes da hora e prepare-se! (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Detalhes da antecipação do 13º salário do INSS

De acordo com o decreto, a primeira parcela do abono anual será liberada na folha de pagamento de abril, e a segunda parcela, na folha de maio.

Essa medida beneficia uma ampla gama de segurados e dependentes da Previdência Social, incluindo aqueles que, ao longo de 2024, receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

Importante ressaltar, para aqueles cujo benefício tem cessação programada antes de 31 de dezembro de 2024, será pago um valor proporcional do abono anual. Isso garante que todos os beneficiários, independentemente da duração de seu benefício ao longo do ano, possam desfrutar dessa vantagem financeira adicional.

Entenda o pagamento do 13º salário

Para assegurar que o recebimento do 13º salário antecipado ocorra de forma suave, é fundamental que os beneficiários estejam atentos ao calendário de pagamentos estabelecido pelo INSS. Normalmente, os pagamentos são realizados conforme o número final do benefício, excluindo-se o dígito.

Acompanhar as datas específicas pode evitar qualquer confusão ou ansiedade sobre quando os fundos serão disponibilizados. Adicionalmente, manter um olho no extrato de pagamento através do portal Meu INSS ou pelo aplicativo pode oferecer tranquilidade, permitindo que os beneficiários confirmem os depósitos assim que forem efetuados.

Além disso, para aqueles que talvez ainda não estejam familiarizados com o processo digital, buscar orientação pode ser um passo sábio. O INSS oferece vários canais de atendimento, incluindo o telefone 135, o site e o aplicativo Meu INSS, onde é possível esclarecer dúvidas e obter informações detalhadas sobre o procedimento de antecipação do 13º salário.

Aproveitar esses recursos pode não apenas facilitar o processo de recebimento, mas também ajudar a maximizar os benefícios dessa antecipação, assegurando que os beneficiários façam o melhor uso possível deste pagamento extra em tempos economicamente desafiadores.

Como preparar-se para receber

Para garantir que você receba seu 13º salário antecipado sem problemas, é vital manter seus dados atualizados junto ao INSS.

Confira se suas informações de contato e dados bancários estão corretos e completos. Se necessário, faça as atualizações pertinentes através do Meu INSS ou diretamente em uma agência do INSS, preferencialmente com agendamento prévio para evitar filas e esperas.

Essa antecipação do 13º salário traz não apenas um alívio financeiro para milhões de brasileiros, mas também contribui para a movimentação da economia em um período crucial. Além disso, oferece aos beneficiários a oportunidade de planejar melhor suas finanças, pagar dívidas ou, até mesmo, investir em projetos pessoais e familiares.

