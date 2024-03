Como encontrar emprego pelo WhatsApp; novo canal tem vagas

Em um mundo cada vez mais conectado, a tecnologia surge como uma poderosa aliada na superação de desafios sociais, especialmente no que se refere ao acesso ao mercado de trabalho. Nesse contexto, o WhatsApp, aplicativo líder em mensagens instantâneas, amplia seu escopo de atuação por meio de uma colaboração estratégica com a ONG Gerando Falcões.

Esta parceria tem como objetivo simplificar o processo de busca por emprego para pessoas em situação de vulnerabilidade social, utilizando as ferramentas digitais mais avançadas.

Conecta trampo: um portal de oportunidades

Central para essa iniciativa é a plataforma Conecta Trampo, criada pelo Programa de Empregabilidade da Gerando Falcões. Essa plataforma serve como um portal onde os candidatos podem encontrar vagas de emprego pertinentes e acompanhar o andamento de seus processos seletivos. Através de uma interface amigável e integrada ao WhatsApp, o Conecta Trampo oferece uma via direta e eficiente para que indivíduos busquem novas oportunidades de trabalho.

Tecnologia e humanização no processo de seleção

Um aspecto inovador do projeto é o uso de um chatbot, desenvolvido pela empresa de inteligência artificial Botmaker, que atua na intermediação entre candidatos e vagas. Esse robô é programado para auxiliar os usuários desde o envio do currículo até o cadastro nas oportunidades de emprego disponíveis.

Caso necessário, o sistema pode encaminhar o candidato para um atendimento humano, garantindo assim uma assistência personalizada e eficaz.

Acesso fácil e instrutivo

O processo para acessar a conta do Conecta Trampo no WhatsApp é simples e direto, requerendo apenas que o usuário adicione o número designado ou clique em um link específico. Uma vez no chat, o sistema orienta o candidato passo a passo, desde a criação de uma conta na plataforma até a inserção de informações profissionais no currículo.

Além disso, os usuários recebem atualizações regulares sobre vagas disponíveis em sua região e o status dos processos seletivos em que estão envolvidos.

Impacto social e expansão do projeto

Desde seu lançamento no segundo semestre de 2022, o programa já demonstrou resultados expressivos, contando com a participação de mais de 200 ONGs filiadas e 2 mil empresas parceiras. Mais de 2,4 mil candidatos foram beneficiados, com a expectativa de auxiliar cerca de 12 mil pessoas desempregadas até 2023.

A Gerando Falcões, por meio desse e de outros projetos, se dedica a promover a educação, o desenvolvimento econômico e a cidadania entre comunidades em favelas, reforçando seu compromisso com a transformação social.

Uma aliança pela inclusão

A parceria entre o WhatsApp e a Gerando Falcões exemplifica como a colaboração entre tecnologia e iniciativas sociais pode gerar impactos significativos na vida das pessoas. Ao facilitar o acesso a oportunidades de emprego para aqueles em situação de vulnerabilidade, essa iniciativa não apenas contribui para a inclusão social, mas também destaca o papel vital das plataformas digitais como agentes de mudança.

À medida que o projeto avança, espera-se que mais indivíduos possam se beneficiar dessa aliança inovadora, abrindo novos horizontes para a empregabilidade e o desenvolvimento social.

