Mastercard libera R$ 30 de graça pelo aplicativo; entenda

A Mastercard está oferecendo uma oportunidade incrível para os usuários do aplicativo Shell Box economizarem em combustível. Até 31 de março de 2025, o programa Mastercard Surpreenda permite a troca de pontos por cupons de desconto, proporcionando até R$ 30 de economia.

Esta oferta, que inicialmente parecia ter duração de um ano, foi estendida, mas com um estoque mensal limitado de vouchers que podem esgotar rapidamente. Para quem deseja economizar ao abastecer o carro, agora é a chance de aproveitar esses descontos utilizando apenas 20 pontos do programa Surpreenda.

Como Aproveitar os Cupons de Desconto da Mastercard

Para usufruir dos descontos no Shell Box, é necessário primeiro resgatar os pontos no programa Mastercard Surpreenda. Ao efetuar o resgate, o consumidor recebe um código que deve ser ativado no aplicativo Shell Box.

O procedimento é simples: basta acessar o menu lateral do app, escolher “Meus descontos”, selecionar “Ativar novo código” e inserir o código do Mastercard Surpreenda. Este processo habilita o desconto para ser utilizado em postos Shell participantes.

Os descontos são aplicáveis apenas se o pagamento do combustível for feito com um cartão Mastercard cadastrado no Shell Box.

Com o desconto de R$ 0,30 por litro, o usuário pode abastecer até 50 litros usando o voucher, alcançando o limite máximo de economia de R$ 30. Entretanto, é crucial verificar se o posto Shell escolhido aceita pagamentos pelo aplicativo Shell Box, pois nem todos os postos participam da promoção.

Limites e Condições da Promoção

Cada cupom do Mastercard Surpreenda oferece um limite de economia de R$ 15, totalizando até R$ 30 de desconto para dois cupons.

Para obter esses cupons, o consumidor deve acessar a página da oferta no site do Mastercard Surpreenda, escolher a opção de desconto por litro e concluir a operação. Após o resgate, os cupons têm validade de 15 a 30 dias, dependendo do momento da ativação.

Para ser elegível para esta promoção, é necessário ser membro do programa Mastercard Surpreenda e ter acumulado pontos suficientes.

Além disso, o pagamento deve ser feito com um cartão Mastercard cadastrado no app Shell Box. Vale lembrar que a oferta é limitada e sujeita à disponibilidade de cupons mensais, incentivando os usuários a aproveitarem a oportunidade o quanto antes.

Como ter um cartão Mastercard

Para obter um cartão Mastercard, o processo é relativamente simples, mas requer alguns passos importantes. Inicialmente, é essencial escolher entre as inúmeras opções disponíveis, que variam desde cartões de crédito e débito até pré-pagos, cada um adequado para diferentes necessidades e perfis financeiros.

Os bancos tradicionais, as instituições financeiras digitais e as cooperativas de crédito oferecem uma ampla gama de cartões Mastercard, cada um com seus próprios benefícios, limites, taxas e programas de recompensas.

Para solicitar um cartão, o interessado deve entrar em contato com a instituição financeira de sua escolha, seja através do site oficial, aplicativo ou visitando uma agência física. Durante o processo de solicitação, serão exigidos documentos pessoais, como identidade, CPF, comprovante de renda e residência.

A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito, que avalia a capacidade de pagamento do solicitante. Uma vez aprovado, o cartão é enviado ao endereço fornecido, e o titular pode desfrutar de todos os benefícios que o cartão Mastercard oferece.

