A aposentadoria representa um marco significativo na vida de qualquer trabalhador, simbolizando o culminar de anos de dedicação ao trabalho. Muitos se questionam sobre o status de sua solicitação junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) após submeterem o pedido de aposentadoria. “Foi aprovada?” torna-se uma dúvida comum entre os solicitantes.

Aprovado ou BLOQUEADO? Confira o status da aposentadoria e veja o que fazer | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Passo a passo de como verificar o status da aposentadoria

Para verificar a aprovação da aposentadoria pelo INSS, existem métodos acessíveis e eficazes. O site ou aplicativo Meu INSS figura como principal canal de consulta. Após realizar o login, o usuário deve selecionar a opção “Consultar Pedidos” na página inicial. Outro meio é o contato via Central de Atendimento 135, que também fornece informações precisas sobre o pedido.

Especificamente, para saber se a aposentadoria foi aprovada no Meu INSS, siga estes passos: acesse o aplicativo ou site, faça login com a conta Gov.br, insira seu CPF e senha, clique em “Consultar Pedidos”, e localize o seu pedido. Cada detalhe do processo, incluindo o status atual e possíveis ações necessárias, estará disponível para consulta.

O aplicativo Meu INSS simplifica essa verificação, permitindo que o usuário, após o login, vá diretamente a “Consultar Pedidos” e obtenha as informações desejadas sobre o andamento de seu pedido. Da mesma forma, a central 135 oferece um serviço telefônico para quem prefere ou necessita de assistência vocal.

O INSS também se comunica ativamente com o solicitante, seja por meio de notificações no aplicativo Meu INSS, via e-mail, ou através de correspondências físicas, dependendo das informações fornecidas pelo usuário durante o pedido.

Para aqueles questionando como confirmar a aposentadoria utilizando o nome ou CPF, a central 135 e as agências do INSS estão à disposição. Identificação adequada será necessária para consultas presenciais.

Confira o passo a passo através do ‘Meu INSS’

O acompanhamento do processo de aposentadoria é direto. Utilizando o Meu INSS ou a central 135, o solicitante pode verificar o status do pedido sem a necessidade de intermediários, uma vez que todos os serviços oferecidos pelo INSS são gratuitos.

Caso a aposentadoria seja aprovada, a carta de concessão do INSS notificará o beneficiário. O INSS inicia os pagamentos dentro de 45 dias após a concessão. A data de início dos pagamentos pode ser consultada na carta de concessão ou no extrato de pagamento de benefício disponível no Meu INSS.

Se o benefício for negado, o solicitante pode optar por um recurso administrativo junto ao INSS ou recorrer judicialmente. O recurso administrativo deve ser feito em até 30 dias após a notificação da decisão.

Além disso, após a aprovação da aposentadoria, o beneficiário pode solicitar um empréstimo consignado após 90 dias, seguindo o desbloqueio do benefício no Meu INSS.

A compreensão desses procedimentos é crucial para os futuros aposentados. Mantenha-se informado e inscreva-se para receber mais conteúdos diretamente em seu e-mail, garantindo acesso a informações atualizadas e relevantes sobre aposentadoria e outros serviços do INSS.

