MILAGRE! 3 ingredientes de casa que acabam com os cabelos brancos

Muitos de nós caímos na armadilha de escolher tintas com base apenas na promessa de cores vibrantes e duradouras, sem nos preocuparmos com os ingredientes. No entanto, há três componentes que podem estar presentes nessas tinturas e que você definitivamente vai querer evitar.

São esses ingredientes que podem estar causando danos não apenas aos seus fios, mas também à sua saúde. Portanto, antes de correr para o salão ou para a prateleira de tintas, pare e descubra por que é crucial evitar esses três vilões capilares. Sua saúde capilar e bem-estar geral podem depender disso.

3 ingredientes de casa que acabam com os cabelos brancos | Imagem via Freepik

Por que atentar aos ingredientes da tinta?

O couro cabeludo é uma porta de entrada para substâncias que podem acabar sendo absorvidas pela pele. O uso frequente de tintas com ingredientes nocivos não só prejudica o cabelo mas pode trazer riscos sérios à saúde. Vamos explorar três substâncias comumente encontradas nas tintas de cabelo que são melhor evitar.

1. Parafenilendiamina (PPD)

Presente em muitas tintas, a PPD é responsável pela cor duradoura. No entanto, ela não vem sem seus perigos. Alergias e irritações na pele são comuns, podendo, em casos extremos, desencadear reações anafiláticas, potencialmente fatais. A consciência sobre os riscos da PPD é crucial para quem busca pintar os cabelos.

2. Amônia

Outro ingrediente popular, a amônia ajuda a cor a penetrar abrindo as cutículas do cabelo. Contudo, seu potencial irritante para olhos, nariz e garganta, além dos riscos aos pulmões por inalação, faz dela um componente a ser evitado.

3. Resorcinol

Menos conhecido, mas igualmente preocupante, o resorcinol atua clareando os fios antes da coloração. Sua irritação a pele e olhos, junto ao risco renal por ingestão, destacam a importância de evitar tintas que o contenham.

Escolhendo a tinta certa

Antes de decidir pela coloração dos fios grisalhos, é essencial uma escolha consciente da tinta. Prefira produtos livres de PPD, amônia e resorcinol. Além disso, um teste de alergia pode prevenir reações adversas, garantindo não só a beleza mas a saúde dos seus cabelos.

Pintar os cabelos grisalhos pode ser uma forma de se reinventar, mas jamais deve comprometer sua saúde. Com opções seguras disponíveis no mercado, é possível manter o charme dos fios coloridos sem riscos. Informar-se e escolher conscientemente é o primeiro passo para garantir que sua transformação seja tão segura quanto bela.

