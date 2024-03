Atenção: comunicado da caixa sobre poupança e encerramento em 180 dias

A Caixa Econômica Federal, uma instituição chave no cenário econômico e social do Brasil, trouxe à tona um comunicado essencial para os titulares de contas poupança.

Este anúncio não só esclarece dúvidas sobre o funcionamento e rendimento dessas contas mas também destaca uma informação crucial: o risco de encerramento automático das contas que permanecem inativas por um período de 180 dias.

Vamos detalhar este comunicado para que você possa entender completamente o impacto e as medidas necessárias para manter sua conta ativa e segura.

Não perca seu investimento! Descubra como evitar o encerramento automático da sua conta poupança na Caixa após 180 dias de inatividade. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Poupança Social Digital e Seus Benefícios

Inicialmente, é importante ressaltar a Poupança Social Digital da Caixa, uma modalidade totalmente digital, voltada principalmente aos beneficiários de programas sociais.

Esta conta simplifica transações financeiras digitais sem tarifas, tornando-se uma opção vantajosa para quem busca praticidade e economia.

Sobre o rendimento, a poupança da Caixa segue as diretrizes do Banco Central, oferecendo uma taxa fixa de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), que, no momento, encontra-se próxima de zero.

A maior parte do rendimento provém, portanto, dessa taxa fixa, uma informação valiosa para quem planeja poupar e investir através dessa modalidade.

Você também pode gostar de: Banco do Brasil lança 3 AVISOS sobre poupança e o que acontecerá com o dinheiro

Evitando o Encerramento Automático

A preocupação principal para os titulares de contas poupança deve ser o encerramento automático de contas que não apresentem saldo e movimentação por um período de 180 dias. Este é um esclarecimento do próprio banco, que visa manter somente as contas ativas.

A Caixa alerta que é fundamental realizar depósitos regulares e movimentações, mesmo que de pequenos valores, para manter a conta ativa.

Essa prática assegura que você possa continuar a desfrutar dos benefícios proporcionados pela instituição sem surpresas desagradáveis.

Caso existam dúvidas sobre a atividade de sua conta poupança, a Caixa oferece métodos simples e rápidos para essa verificação, seja através do terminal de autoatendimento ou do Internet Banking. Ambas as opções fornecem um caminho seguro e prático para os clientes acompanharem a situação de suas contas, garantindo que estejam sempre por dentro de seu status atual.

A Importância de Manter a Conta Ativa

Manter sua conta poupança ativa é mais do que uma medida de segurança; é uma estratégia inteligente para assegurar que seus planos de poupança e investimento de longo prazo não sejam interrompidos.

A Caixa Econômica Federal, comprometida com o desenvolvimento econômico e social, enfatiza a importância de uma gestão financeira ativa e consciente por parte de seus clientes.

Este comunicado serve como um lembrete vital para todos os brasileiros que confiam na Caixa para suas necessidades de poupança e investimento. Ao adotar as medidas recomendadas, você pode garantir que sua conta poupança continue a ser uma ferramenta valiosa para o seu futuro financeiro.

Veja mais sobre: “Lei da POUPANÇA” de Lula enviará R$ 2.000; seu CPF foi colocado na fila?