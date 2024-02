Oportunidade significativa se abre para profissionais de todo o Brasil com o anúncio do novo concurso da Caixa Econômica Federal, gerenciado pela Fundação Cesgranrio. A partir das 10h desta quinta-feira (29), interessados podem se inscrever para concorrer a uma das mais de 4 mil vagas disponíveis, abrangendo posições que exigem tanto nível médio quanto superior.

O prazo de inscrição se estende até às 16h do dia 25 de março, com as provas agendadas para o dia 26 de maio, prometendo intensa concorrência e preparação entre os candidatos.

Concurso da Caixa Econômica: inscrições ainda estão fechadas? Veja o calendário | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Detalhes das vagas oferecidas

Para candidatos de nível médio, o concurso contempla 3.200 vagas diretas para o cargo de Técnico Bancário Novo, incluindo 1.600 posições específicas para a área de Tecnologia da Informação (TI), além de um cadastro reserva de 800 vagas, todas com um salário inicial promissor de R$ 3.762.

Já para os profissionais de nível superior, as oportunidades se dividem entre 28 vagas para Médico do Trabalho (incluindo 5 para cadastro reserva) com remuneração de R$ 11.186, e 22 vagas para Engenheiro de Segurança do Trabalho (também com 5 para cadastro reserva), oferecendo um salário inicial de R$ 14.915.

Processo de inscrição e taxas

Para efetivar a inscrição, os candidatos devem arcar com uma taxa de R$ 50 para cargos de nível médio e R$ 65 para os de nível superior. Contudo, há previsão de isenção para inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e para doadores de medula óssea, que podem solicitar a isenção do pagamento até o dia 7 de março.

Distribuição geográfica e reserva de vagas

As vagas são distribuídas por diversos polos de trabalho em todo o território nacional, permitindo que candidatos de várias regiões tenham a chance de participar. Importante ressaltar que, no momento da inscrição, será possível escolher um polo de trabalho, mas não uma cidade ou unidade específica da Caixa.

Em um esforço para promover a inclusão e a diversidade, o concurso destina 6% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros, conforme estabelecido nos editais. Esta medida visa garantir a representatividade e oferecer oportunidades equitativas a todos os participantes.

Uma oportunidade de crescimento profissional

Este concurso representa uma excelente oportunidade para aqueles que buscam estabilidade e crescimento profissional no setor bancário, um dos mais sólidos e respeitados do país. Além dos atrativos salariais, trabalhar na Caixa Econômica Federal oferece uma série de benefícios e a chance de fazer parte de uma instituição que desempenha um papel crucial no desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Os interessados devem preparar-se com dedicação, pois a concorrência promete ser acirrada. A realização deste concurso sinaliza não apenas a busca por novos talentos pela Caixa, mas também a continuidade de seu compromisso em servir à população brasileira com excelência e responsabilidade.

