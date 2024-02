BÔNUS maior que R$ 897,90 no Bolsa Família causa ALEGRIA e SURPRESA

Em um gesto de solidariedade e reconhecimento da situação desafiadora enfrentada por muitas famílias brasileiras devido à crise econômica exacerbada pela pandemia da Covid-19, o governo brasileiro, por intermédio da Caixa Econômica Federal, anunciou um incremento significativo no programa Bolsa Família.

Este aumento, um bônus extraordinário de R$ 900, tem o potencial de trazer um alívio imediato para aqueles em situação de vulnerabilidade, garantindo não apenas a segurança alimentar mas também contribuindo para a cobertura de necessidades básicas essenciais.

Este adicional chega em um momento crucial, reforçando o Bolsa Família como um pilar na luta contra a pobreza e a extrema pobreza em todo o território nacional.

Bônus de R$ 900 no Bolsa Família: Alívio financeiro para famílias em vulnerabilidade. Entenda quem tem direito e como receber o adicional. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Bônus no Bolsa Família: Critérios para Recebimento do Bônus

Para estar apto a receber o bônus extra de R$ 900, as famílias devem atender a critérios específicos estabelecidos pelo programa.

É necessário que as famílias tenham em sua composição pelo menos duas crianças menores de seis anos e estejam em conformidade com todas as obrigações do programa Bolsa Família.

Entre estas, destacam-se o acompanhamento de pré-natal para gestantes, a vacinação em dia das crianças, acompanhamento nutricional e a garantia de frequência escolar.

Além disso, a atualização regular do cadastro no programa, a cada dois anos, é essencial para a continuidade do recebimento do benefício. Este adicional visa não apenas aliviar as tensões financeiras imediatas mas também incentivar a manutenção de práticas saudáveis e educacionais dentro das famílias beneficiárias.

Como Acessar o Benefício

Para facilitar o acesso ao bônus de R$ 900, o pagamento seguirá o cronograma baseado no último número do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário, uma medida que visa organizar e agilizar o processo de distribuição.

Os beneficiários podem acessar o valor por meio do aplicativo Caixa Tem ou pelo internet banking da Caixa, ferramentas que oferecem a conveniência de movimentar os recursos sem a necessidade de deslocamento até as agências, promovendo assim maior segurança e praticidade.

Para aqueles que possuem o cartão Bolsa Família, o bônus também pode ser utilizado em compras diretas em estabelecimentos credenciados.

Esta iniciativa do governo brasileiro é um passo importante para assegurar que as famílias mais afetadas pela pandemia possam enfrentar este período com um pouco mais de tranquilidade e segurança financeira.

Os benefícios extras do Bolsa Família

Dentro do programa Bolsa Família, uma série de benefícios extras foi estruturada para atender às necessidades específicas das famílias brasileiras, garantindo suporte financeiro mais abrangente e adaptado às diversas situações de vulnerabilidade social.

Entre eles, o Benefício de Renda de Cidadania (BRC) assegura um valor base de R$ 142 por membro da família, estabelecendo um suporte fundamental para o sustento diário.

Além disso, para as famílias cuja soma dos benefícios recebidos não atinge o montante mínimo estipulado de R$ 600, é concedido o Benefício Complementar (BCO), garantindo que todas as famílias beneficiárias tenham acesso a um valor mínimo de renda, promovendo assim uma base financeira mais estável.

Adicionando camadas de apoio, o programa contempla o Benefício Primeira Infância (BPI), ofertando um acréscimo de R$ 150 para cada criança na faixa etária de 0 a 7 anos, reconhecendo a importância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil.

Para gestantes, crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos, é disponibilizado o Benefício Variável Familiar (BVF), com um adicional de R$ 50, visando apoiar a saúde e a educação. O Benefício Variável Familiar Nutriz (BVB) complementa essa rede de proteção com um extra de R$ 50 para cada membro da família até 7 meses de idade, enfatizando o cuidado nutricional.

