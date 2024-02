PRESENTÃO da SEMANA na Caixa: 12 pagamentos aprovados para brasileiros com CPF de 0, 1 a 9

Em um movimento que promete beneficiar milhões de trabalhadores brasileiros, o Governo Federal, através da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, iniciou a liberação do abono salarial PIS/Pasep para o ano de 2024.

Esta medida traz um alívio financeiro bem-vindo, permitindo aos elegíveis sacar até um salário mínimo. São 12 pagamentos no total, abrangendo nascidos de janeiro a dezembro, uma oportunidade imperdível para quem atende aos critérios de elegibilidade.

12 pagamentos aprovados para brasileiros

Para se qualificar para este benefício, o trabalhador deve estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias no ano-base de 2022, com uma remuneração média de até dois salários mínimos.

Além disso, é imprescindível que os dados do trabalhador estejam corretamente registrados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Datas Importantes: Calendário de Pagamentos

O pagamento do abono salarial segue um calendário específico, organizado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador:

Janeiro: a partir de 15 de fevereiro

Fevereiro: a partir de 15 de março

Março e Abril: a partir de 15 de abril

Maio e Junho: a partir de 15 de maio

Julho e Agosto: a partir de 17 de junho

Setembro e Outubro: a partir de 15 de julho

Novembro e Dezembro: a partir de 15 de agosto

Valor e procedimento para saque

O valor do abono é proporcional ao tempo de serviço no ano base, permitindo que os trabalhadores recebam um montante que varia conforme os meses trabalhados, podendo ir até 12 pagamentos diferentes, correspondendo a um valor total de até R$1.412 para quem trabalhou o ano inteiro.

Para acessar o abono, os trabalhadores da iniciativa privada devem procurar a Caixa Econômica Federal, enquanto os servidores públicos são atendidos pelo Banco do Brasil.

O processo inclui a apresentação do número do PIS/Pasep e um documento de identificação com foto em uma agência bancária ou posto de atendimento autorizado.

Para evitar filas e garantir um saque tranquilo, recomenda-se a utilização dos aplicativos Caixa Trabalhador ou acessar o site da Caixa para consultar o saldo e planejar o saque. Utilizar o caixa eletrônico ou correspondente bancário também pode ser uma maneira eficaz de acessar os valores sem a necessidade de enfrentar filas nas agências.

O presentão da semana anunciado pela Caixa representa mais do que um alívio financeiro temporário; é um reconhecimento do esforço dos trabalhadores brasileiros.

Manter-se informado sobre as datas de pagamento e seguir as dicas para um saque eficiente são passos importantes para aproveitar ao máximo esse benefício. Para aqueles que se qualificam, esse abono salarial pode ser um recurso valioso para ajudar no orçamento ou em projetos futuros.

