O WhatsApp, plataforma líder em mensagens instantâneas, está se preparando para revolucionar a forma como os usuários adicionam novos contatos. Em breve, será possível usar apelidos em vez dos tradicionais números de telefone. Esta informação vem do site WABetaInfo, conhecido por antecipar novidades do aplicativo.

Qual será seu APELIDO no NOVO WhatsApp? Atualização vem aí | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Privacidade dos novos apelidos

A nova funcionalidade, ainda em fase beta, permitirá aos usuários criar identificadores alfanuméricos únicos. Esse método alinha-se às práticas de outras redes sociais e aplicativos de mensagens, como o Telegram, oferecendo uma camada extra de privacidade.

Especialmente útil em grupos onde não se conhece todos os membros, a opção de apelidos ajudará a proteger os números de telefone pessoais dos usuários.

O WhatsApp está dedicado a testar e avaliar novas funcionalidades. Aquelas que se mostram promissoras durante a fase beta têm grandes chances de serem integradas às versões futuras do aplicativo. Entre as novidades, está também a capacidade de responder a anúncios em comunidades, uma funcionalidade atualmente em teste na versão Beta 2.24.4.12, exclusiva para usuários Android.

Veja mais sobre: O segredo que ninguém te conta para aumentar limite no Nubank

Inovação é divulgada pela plataforma

A inovação não para nos apelidos. O WhatsApp testa a interação em comunidades de forma mais direta, onde respostas a comunicados serão enviadas somente aos administradores. Este recurso, ainda em estágio inicial, promete facilitar a comunicação em grupos de leitura única, reforçando a utilidade do aplicativo em organizações e coletivos.

Apesar do entusiasmo que essas atualizações geram, é importante lembrar que, por estarem em fase de teste, podem sofrer alterações antes de seu lançamento oficial. A Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, realiza uma avaliação criteriosa da eficácia, utilidade e compatibilidade dessas funcionalidades, garantindo que apenas as melhores inovações cheguem aos usuários.

Essas atualizações refletem o compromisso do WhatsApp em melhorar continuamente a experiência do usuário, oferecendo mais privacidade e novas formas de interação dentro do aplicativo.

Veja mais sobre: Segredo: como saber como seus contatos te registraram no WhatsApp

Qual a importância de manter o WhatsApp atualizado?

Manter o WhatsApp atualizado é essencial por várias razões, destacando-se a segurança, o acesso a novas funcionalidades e a melhoria da experiência do usuário. Cada atualização do WhatsApp inclui correções de segurança que protegem os usuários contra vulnerabilidades que hackers poderiam explorar para acessar informações pessoais.

Dessa forma, atualizar o aplicativo é uma das medidas mais eficazes para garantir a privacidade e a segurança dos dados.

Além disso, as atualizações trazem novas funcionalidades e melhorias, como opções de personalização, novos emojis, recursos de chamadas de vídeo aprimorados e ferramentas de privacidade. Essas inovações não apenas enriquecem a forma como os usuários interagem uns com os outros, mas também mantêm o aplicativo alinhado com as necessidades e expectativas em constante evolução dos usuários.

A experiência do usuário também é aprimorada por meio de melhorias de desempenho e correções de bugs introduzidas em cada atualização. Isso inclui aumentar a velocidade do aplicativo, reduzir o consumo de bateria e melhorar a estabilidade da conexão durante chamadas.

Em resumo, atualizar o WhatsApp regularmente é crucial para maximizar a segurança, aproveitar as últimas funcionalidades e desfrutar de uma experiência de comunicação fluida e confiável.

Veja mais sobre: Novidade do WhatsApp para quem está desorganizado; veja o que muda