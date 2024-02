Em um contexto marcado por eleições cruciais ao redor do globo, incluindo Brasil, Estados Unidos, México, Rússia e países europeus, a Meta anunciou uma medida significativa: a restrição na disseminação de conteúdo político nas suas plataformas Instagram, Threads e, futuramente, Facebook.

A companhia visa implementar um filtro que evitará a recomendação desses conteúdos aos usuários que não seguem perfis políticos especificamente, aplicando a política globalmente.

Facebook e Instagram devem BARRAR conteúdo polêmico e AMADO pelos brasileiros | Foto: Montagem / Reprodução

Redes Sociais almeja mudanças acerca de polêmicas

Adam Mosseri, diretor do Instagram, destacou a intenção da empresa de equilibrar a exposição ao conteúdo político, permitindo que as pessoas tenham a escolha de engajar-se com ele, ao mesmo tempo em que respeita suas preferências pessoais. Esta decisão foi motivada por uma pesquisa da Meta, que indicou o desejo do público por uma redução do conteúdo político em suas feeds.

A Meta ajustou a maneira como o conteúdo político é classificado no feed do Facebook, movendo-se para além dos sinais baseados em engajamento, como comentários ou compartilhamentos, após constatar que esses indicadores não refletem necessariamente o valor do conteúdo para os usuários.

Entenda sobre as restrições

A restrição significará que conteúdos políticos não serão mais proativamente recomendados nas seções Explorar, Reels, Recomendações de Feed e Usuários Sugeridos das redes sociais. Contudo, publicações de perfis políticos seguidos pelos usuários permanecerão acessíveis, garantindo que os seguidores de políticos ou analistas possam continuar a receber atualizações.

Para aqueles interessados em manter o fluxo de recomendações de conteúdo político, a Meta assegura que será possível desativar a limitação diretamente nas configurações das plataformas.

Esta medida ocorre em um ano pivotal, onde eleitores de diversas nações, incluindo mais de 152 milhões de brasileiros, estarão escolhendo seus representantes locais, nacionais e, no caso da Europa, parlamentares, em um esforço global para equilibrar a influência do conteúdo político online com as preferências individuais dos usuários.

Consequência na vida dos usuários

A decisão da Meta de limitar a disseminação de conteúdo político em suas plataformas terá impactos significativos na experiência online dos usuários. Primeiramente, essa medida promete um ambiente digital menos saturado de debates e propagandas políticas, atendendo ao desejo de muitos por feeds mais leves e menos polarizados.

Isso pode contribuir para uma experiência na internet mais agradável e menos estressante, especialmente em períodos eleitorais, quando a intensidade das discussões políticas tende a aumentar.

Além disso, ao oferecer a opção de desativar a limitação, a Meta permite que usuários engajados politicamente mantenham seu nível de interação com conteúdos de seu interesse. Isso assegura que o acesso à informação política relevante e o engajamento cívico permaneçam possíveis para quem valoriza tais discussões.

No entanto, essa política também pode ter o efeito colateral de reduzir a exposição involuntária a pontos de vista diversificados, potencialmente reforçando bolhas de opinião. A longo prazo, a medida reflete um esforço das plataformas sociais em equilibrar a liberdade de expressão com a promoção de um ambiente online saudável e respeitoso.

