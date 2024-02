Google Maps FORA dos carros e usuários em desespero; e agora?

A Google anunciou uma atualização significativa para os usuários do Android: o encerramento do “modo carro” no Google Maps, previsto para fevereiro. Esta alteração impactará diretamente os motoristas que se acostumaram a utilizar esta funcionalidade enquanto dirigiam, marcando o fim de uma era de conveniência específica para o uso veicular no aplicativo.

Google Maps anuncia fim de ‘modo importante’

Usuários do Google Maps em dispositivos Android em breve notarão a ausência do “modo carro”. Ao acessar o aplicativo, uma notificação informará sobre a desativação iminente deste recurso em fevereiro.

O dia preciso para a retirada da funcionalidade ainda não foi divulgado, deixando uma janela de incerteza sobre quando a mudança será efetivada, seja no início ou em algum momento durante o mês.

Entenda os benefícios desta funcionalidade

O “modo carro” oferecia uma experiência otimizada para motoristas, transformando a interface do Google Maps em um painel mais intuitivo para quem está ao volante. Facilitava o acesso a recursos essenciais, como mensagens do Google e aplicativos de música, integrados diretamente na tela de navegação. Exclusivo para Android, esse modo incorporava o Google Assistente, proporcionando uma experiência de condução mais segura e menos distrativa, ao minimizar a necessidade de interações manuais com o dispositivo.

Com a retirada do “modo carro”, a Google aponta para uma evolução na assistência ao motorista, provavelmente com um enfoque ampliado no uso do comando de voz por meio do Google Assistente.

Esta transição visa aprimorar a segurança no trânsito, permitindo aos condutores executar comandos vocais para operações como seleção de músicas ou uso de funcionalidades do GPS, mantendo assim as mãos no volante e os olhos na estrada.

Portanto, embora a funcionalidade específica do “modo carro” esteja sendo descontinuada, o compromisso da Google em facilitar a vida dos motoristas permanece firme, agora com uma ênfase maior na interação por voz.

Esta mudança reflete um esforço contínuo para integrar a tecnologia de forma que auxilie os condutores de maneira segura e eficaz, sem comprometer a atenção ao dirigir.

Existem alternativas ao Google Maps?

Sim, existem várias alternativas ao Google Maps que oferecem funcionalidades de navegação e mapeamento para diferentes necessidades e preferências. Algumas das mais populares incluem:

Waze: Focado na navegação em tempo real e nas condições de tráfego, o Waze é uma excelente escolha para motoristas. Oferece atualizações constantes sobre engarrafamentos, acidentes, radares e outros alertas fornecidos pela comunidade de usuários. HERE WeGo: Anteriormente conhecido como HERE Maps, o HERE WeGo oferece navegação detalhada para pedestres e motoristas. É conhecido por seus mapas offline precisos e pela capacidade de planejar rotas usando vários modos de transporte. MapQuest: Um dos serviços de mapeamento mais antigos, o MapQuest fornece direções de condução, mapas e informações de tráfego. Também oferece funcionalidades úteis como reserva de hotéis e encomenda de alimentos diretamente do app.

Cada uma dessas alternativas tem seus próprios pontos fortes, sejam funcionalidades específicas, a capacidade de funcionar offline ou a integração com outras plataformas e serviços. Dependendo de suas necessidades específicas de navegação, você pode achar uma dessas opções mais adequada do que o Google Maps.

