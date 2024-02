O que tem de novo? Amazon Prime Video libera lançamentos até dia 11

O Amazon Prime Video prepara-se para enriquecer seu catálogo com novas adições entre os dias 5 e 11 de fevereiro. A plataforma de streaming anuncia a estreia de aclamadas produções, incluindo o premiado “Belfast” e a aguardada continuação da série “Halo”, disponível através do Paramount+, um agregador de conteúdo dentro do próprio serviço da Amazon.

Conheça os lançamentos da semana no Amazon Prime Video, de dramas históricos a aventuras animadas e ficção científica. (Foto divulgação)

Lançamentos Imperdíveis da Amazon Prime Video

Terça-feira, 06/02

Belfast – Mergulhe na década de 60 na Irlanda do Norte, através dos olhos de um menino de nove anos. Neste filme que combina drama, romance e biografia, a busca por esperança e sonhos se desenrola em meio a turbulências sociais e políticas. Este retrato intimista, que já conquistou o Oscar de Melhor Roteiro, promete tocar corações.

Quinta-feira, 08/02

Os Caras Malvados – Esta animação traz uma aventura divertida e cheia de lições. Acompanhe a jornada de redenção de um grupo de criminosos animais, liderados pelo carismático Sr. Lobo, enquanto tentam convencer o mundo de suas boas intenções sob a orientação do Professor Marmelada.

Halo – 2ª Temporada – A saga continua na segunda temporada desta série de ação e ficção científica, onde a humanidade se vê ameaçada pela alienígena Covenant. Junte-se ao Master Chief, Cortana e sua equipe na luta pela sobrevivência da raça humana e na busca pela destruição dos anéis de Halo.

Sexta-feira, 09/02

Upgraded: As Cores do Amor – Acompanhe a jornada de Ana, uma aspirante a estagiária de arte, em uma inesperada viagem de trabalho a Londres. Encontros fortuitos e a descoberta do amor dão o tom a esta comédia romântica original do Prime Video.

Dentro – Neste intenso drama com elementos de suspense, Nemo, um ladrão de arte, encontra-se preso em uma armadilha de luxo após um roubo dar errado. A luta pela sanidade e pela liberdade define este emocionante enredo.

Cada título traz uma experiência única, prometendo aos assinantes do Prime Video uma semana recheada de entretenimento de alta qualidade. Não perca a chance de mergulhar nessas histórias envolventes e emocionantes, diretamente do conforto de seu lar.

