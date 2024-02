Bolsa Família de R$ 900,00 em fevereiro; quem recebe?

Em fevereiro de 2024, o Bolsa Família, principal programa de transferência de renda do Brasil, administrado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), traz uma novidade significativa para mais de 21 milhões de brasileiros.

Além do valor fixo de R$ 600, determinados beneficiários terão a chance de receber valores adicionais, especialmente aqueles com filhos. A seguir, detalhamos quem tem direito a esses montantes extras e como serão liberados.

Bolsa Família de R$ 900,00 em fevereiro

Os incrementos no benefício do Bolsa Família para fevereiro de 2024 contemplam diversos grupos, ampliando o leque de assistência às famílias brasileiras. O Benefício Primeira Infância (BPI), por exemplo, acrescenta R$ 150 para núcleos familiares com crianças de zero a seis anos, limitado a dois por família, alcançando um máximo de R$ 300.

Além disso, o Benefício Variável Familiar (BVF) adiciona R$ 50 para famílias com gestantes, crianças e adolescentes entre sete e 18 anos incompletos, e o Benefício Variável Nutriz (BVN) oferece R$ 50 para mães com bebês de até seis meses. Não esquecendo o Vale Gás, pago bimestralmente, que proporciona R$ 102 para a compra de um botijão de gás de 13 kg.

Calendário de Pagamento e Critérios de Elegibilidade

O pagamento dos benefícios seguirá o calendário baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do titular, estendendo-se de 16 a 29 de fevereiro, garantindo que os recursos cheguem de forma organizada e eficiente.

19 de fevereiro: Beneficiários com NIS final 2.

Beneficiários com NIS final 2. 20 de fevereiro: Beneficiários com NIS final 3.

Beneficiários com NIS final 3. 21 de fevereiro: Beneficiários com NIS final 4.

Beneficiários com NIS final 4. 22 de fevereiro: Beneficiários com NIS final 5.

Beneficiários com NIS final 5. 23 de fevereiro: Beneficiários com NIS final 6.

Beneficiários com NIS final 6. 26 de fevereiro: Beneficiários com NIS final 7.

Beneficiários com NIS final 7. 27 de fevereiro: Beneficiários com NIS final 8.

Beneficiários com NIS final 8. 28 de fevereiro: Beneficiários com NIS final 9.

Beneficiários com NIS final 9. 29 de fevereiro: Beneficiários com NIS final 0.

Essas datas são fundamentais para que os beneficiários do Bolsa Família possam organizar suas finanças e planejar o uso dos recursos de forma eficaz, garantindo assim que as necessidades básicas de suas famílias sejam atendidas.

Importante ressaltar que apenas os inscritos ativos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que estejam com suas informações atualizadas receberão o repasse. Essa medida visa assegurar que o auxílio chegue a quem realmente precisa, focando nas famílias em situação de extrema pobreza.

Se cadastre no Bolsa Família

Para se cadastrar no Bolsa Família, agora integrado ao Auxílio Brasil, as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O primeiro passo é verificar se a família se enquadra nos critérios de elegibilidade do programa, que geralmente envolvem a renda per capita familiar.

As famílias de baixa renda, definidas como aquelas que possuem renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou renda total de até três salários mínimos, podem se candidatar ao benefício.

Para efetuar o cadastro, é necessário dirigir-se ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência, levando documentos que comprovem a identidade de todos os membros da família, comprovantes de residência, renda, entre outros documentos solicitados que possam comprovar a situação socioeconômica da família.

Após o cadastro no CadÚnico, as informações serão analisadas, e, se a família for considerada elegível, será incluída no programa Bolsa Família/Auxílio Brasil. É importante manter os dados atualizados no CadÚnico, pois eles são utilizados para a seleção e manutenção dos beneficiários dos programas sociais.

