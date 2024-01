Nubank libera saque “picado” em 12 vezes mesmo para quem não tem crédito

O Nubank, sempre na vanguarda das soluções financeiras digitais, anuncia uma novidade que promete ser um divisor de águas para seus clientes: a possibilidade de sacar dinheiro da conta utilizando o limite do cartão de crédito, podendo parcelar o valor em até 12 vezes.

Essa inovação é um verdadeiro alívio para aqueles momentos em que você precisa de dinheiro na mão, mas também deseja a flexibilidade do parcelamento. Imagine poder lidar com despesas imprevistas sem o stress de um grande débito imediato! Isso é possível agora com o Nubank, que está tornando a vida financeira de seus usuários ainda mais prática e menos preocupante.

A nova funcionalidade de saque parcelado do Nubank é mais um exemplo de como a fintech está redefinindo o mercado financeiro. Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Flexibilidade e Controle na Palma da Sua Mão

A nova modalidade, chamada “Adicionar Saldo na Conta”, está disponível na área dos cartões de crédito no aplicativo do Nubank. Com apenas alguns cliques, você pode escolher o valor desejado, o número de parcelas e confirmar a operação.

E o melhor: a taxa de juros é de apenas 8,5% ao mês, uma das mais competitivas do mercado. Para quem deseja antecipar o pagamento das parcelas, o Nubank oferece descontos nos juros, adicionando ainda mais flexibilidade a essa novidade.

Esta funcionalidade é especialmente útil para aqueles que não têm acesso a empréstimos ou que precisam de um montante maior do que o usualmente liberado.

Mais do que um Banco: Nubank como Seu Parceiro Financeiro

Livia Chanes, CEO do Nubank no Brasil, destaca que o objetivo dessa inovação é oferecer mais segurança e alternativas aos clientes em momentos de aperto financeiro. O Nubank continua a quebrar barreiras e a desafiar o status quo do sistema bancário tradicional, reafirmando seu compromisso de ser mais do que um banco: um verdadeiro parceiro financeiro.

Com essa novidade, o Nubank reforça sua posição como líder no setor de fintechs, oferecendo soluções que realmente atendem às necessidades de seus usuários, promovendo uma gestão financeira inteligente e sensível aos desafios do dia a dia.

Além do Saque Parcelado: Descubra Outros Benefícios do Nubank

O Nubank oferece muito mais do que a nova funcionalidade de saque parcelado. Entre os seus atrativos, destaca-se o programa de recompensas, no qual os pontos acumulados não expiram, permitindo aos clientes maior liberdade para utilizá-los quando desejarem.

Além disso, o Nubank proporciona uma experiência bancária sem burocracias, com uma conta digital que não cobra tarifas de manutenção e oferece transferências gratuitas e ilimitadas. A interface do aplicativo é intuitiva e fácil de usar, permitindo controle total sobre as finanças com apenas alguns toques.

E para os amantes de viagens, os benefícios se estendem ainda mais, com vantagens exclusivas como seguros de viagem e acesso a salas VIP em aeroportos ao redor do mundo. Com o Nubank, cada aspecto de suas finanças é pensado para trazer comodidade, segurança e satisfação.

