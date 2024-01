Bolsa Família: quem recebe, pode ganhar mais 5 auxílios

O Programa Bolsa Família, uma peça-chave no suporte a milhões de famílias brasileiras, anuncia novidades positivas para 2024. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) confirmou a introdução de cinco benefícios complementares. Estes visam incrementar a transferência de renda para os beneficiários.

Benefícios Adicionais do Bolsa Família em 2024

Benefício Complementar: Desde junho de 2023, cada membro da família recebe R$142,00 através do Bolsa Família. Contudo, famílias com até quatro membros podiam receber menos de R$600,00 mensais. O Benefício Complementar foi criado para assegurar um mínimo de R$600,00 por família. Bolsa Família e o Benefício Primeira Infância: Famílias com crianças de 0 a 6 anos recebem um adicional de R$150,00 por criança. Este benefício não tem limite e é concedido a todas as crianças elegíveis. Benefício Variável Familiar: Um adicional de R$50,00 é destinado a crianças e adolescentes entre 7 a 18 anos, além de gestantes. Semelhante ao Benefício Primeira Infância, é ilimitado e se aplica a todos os membros elegíveis da família. Bolsa Família e o Benefício Variável Familiar Nutriz: Esse benefício é para mulheres amamentando crianças de até 6 meses. Requer atualização cadastral, incluindo o recém-nascido. Há possibilidade de receber parcelas retroativas, caso a inscrição não seja imediata. Benefício da Cesta Básica: Um adicional de R$200,00 oferecido pelas prefeituras municipais. Todas as famílias inscritas no programa e cujas prefeituras participam são elegíveis.

Além disso, a parcela regular do Bolsa Família pode aumentar com esses benefícios adicionais. Manter os dados cadastrais atualizados é fundamental para garantir todos os benefícios disponíveis.

Calendário do Bolsa Família de Janeiro

Os pagamentos do Bolsa Família seguem um calendário escalonado pela Caixa Econômica Federal, baseado no último dígito do NIS do titular. As datas de pagamento de janeiro são:

NIS final 1: 18 de janeiro

NIS final 2: 19 de janeiro

NIS final 3: 22 de janeiro (antecipado para 20)

NIS final 4: 23 de janeiro

NIS final 5: 24 de janeiro

NIS final 6: 25 de janeiro

NIS final 7: 26 de janeiro

NIS final 8: 29 de janeiro (antecipado para 27)

NIS final 9: 30 de janeiro

NIS final 0: 31 de janeiro

Com esses novos benefícios e um calendário organizado, o Bolsa Família se reafirma como um suporte vital para as famílias brasileiras. Estes recursos proporcionam segurança financeira e abrem portas para um futuro mais digno e próspero.

Mantenha-se informado e atualizado para garantir o acesso aos benefícios disponíveis, assegurando o bem-estar da sua família.

