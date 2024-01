A China possui uma história rica e diversificada quando se trata de raças de cães. Algumas dessas raças, no entanto, permanecem relativamente desconhecidas fora das fronteiras do país. Neste artigo, exploraremos o fascinante mundo canino chinês, destacando sete raças extraordinárias que refletem não apenas a diversidade canina, mas também a riqueza cultural de uma nação milenar.

Você tem um cachorro comunista 7 raças são chinesas e ninguém sabe | Imagem de denis0169 por Pixabay

Raça 1: Chow Chow

O Chow Chow, frequentemente apelidado de “leão peludo” devido à sua característica juba de pelos ao redor do pescoço, é uma das raças mais icônicas da China. Originário do país, o Chow Chow tinha uma variedade de funções, incluindo caça, guarda de propriedades e até mesmo puxar carruagens. Com sua personalidade independente e leal, tornou-se um companheiro de estimação adorável. Sua expectativa de vida varia de 10 a 12 anos.

Raça 2: Pequinês

O Pequinês é uma das raças mais antigas da China, datando de mais de 2.000 anos atrás. Esses cães eram os favoritos da realeza chinesa e eram considerados os guardiões dos palácios imperiais. Com sua aparência majestosa e crina que lembra a de um leão, o Pequinês é um verdadeiro tesouro da cultura canina chinesa. Sua expectativa de vida é de 12 a 14 anos.

Raça 3: Cão-lobo de Kunming

O Cão-lobo de Kunming é uma raça rara e fascinante que se assemelha muito a um lobo. Originários da província de Yunnan, no sudoeste da China, esses cães eram originalmente criados como cães de trabalho em fazendas. Sua aparência imponente e sua natureza inteligente e leal fazem deles excelentes cães de guarda e companheiros confiáveis. A expectativa de vida dessa raça é de 12 a 14 anos.

Raça 4: Pugs

Embora muitos associem os Pugs à cultura chinesa, eles têm suas origens na China, onde eram cães de companhia de imperadores e nobres. Com seus rostos enrugados e personalidades alegres, os Pugs conquistaram corações em todo o mundo. Surpreendentemente extrovertidos e brincalhões, esses cães encantadores têm uma expectativa de vida de 13 a 15 anos.

Raça 5: Shar-Peis

Os Shar-Peis, com suas peles enrugadas distintivas, têm suas raízes em Pequim, China. Originalmente criados para caça e guarda, sua pele solta os protegia durante confrontos com presas. Hoje, são conhecidos por sua lealdade, independência e personalidade única. A expectativa de vida dessa raça amável varia de 8 a 12 anos.

Raça 6: Shih Tzus

Os Shih Tzus são outra raça chinesa que remonta a séculos atrás. Eles eram os cães de companhia dos imperadores chineses e frequentemente são chamados de “leões felizes” devido à sua aparência distinta e personalidade afetuosa. Com um temperamento extremamente amoroso e amigável, eles são excelentes animais de estimação para famílias. Sua expectativa de vida é de 10 a 16 anos.

Raça 7: Xiasi

O Xiasi é uma raça chinesa menos conhecida, mas igualmente fascinante. Originários da província de Guangdong, esses cães eram usados para caça e guarda durante a Dinastia Han. São conhecidos por sua inteligência e natureza corajosa. Hoje em dia, são valorizados por sua devoção aos seus donos. A expectativa de vida dessa raça amorosa é de 12 a 14 anos.

Essas raças caninas chinesas são verdadeiras joias da cultura canina global, e cada uma delas possui características únicas que refletem não apenas a diversidade da China, mas também sua rica herança cultural. Ao reconhecer essas raças, podemos apreciar ainda mais a beleza e a variedade do mundo canino.

