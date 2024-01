MEI cancelado: os 6 motivos que fazem isso acontecer

O regime de Microempreendedor Individual (MEI) foi criado para facilitar a formalização de trabalhadores informais no Brasil. No entanto, existem responsabilidades e condições específicas que, se não cumpridas, podem levar ao cancelamento do CNPJ do MEI.

Este cancelamento não apenas impede o microempreendedor de aproveitar as vantagens fiscais e benefícios do INSS, mas também pode resultar em complicações financeiras e legais. Vamos explorar os seis principais motivos que podem levar ao cancelamento do MEI.

Manter a regularidade do MEI é fundamental para garantir o acesso aos benefícios previdenciários, a simplificação fiscal e evitar complicações legais e financeiras. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

6 motivos para ter o MEI cancelado

1. Não Pagamento do DASN-MEI

A principal responsabilidade do MEI é efetuar o pagamento mensal do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DASN-MEI). A inadimplência por dois anos consecutivos pode resultar no bloqueio do acesso ao sistema e cancelamento do CNPJ. É vital estar atento às datas de vencimento e evitar atrasos para prevenir penalidades e multas.

2. Limite de Faturamento Ultrapassado

O MEI possui um limite de faturamento anual de R$ 81.000 (ou cerca de R$ 6.750,00 mensais). Se esse limite for ultrapassado, é necessário alterar a categoria tributária da empresa. A não regularização dessa situação pode levar à imposição de multas e eventual cancelamento do CNPJ.

3. Atividades Não Permitidas

Algumas atividades econômicas não são permitidas no regime MEI, como a fabricação de bebidas alcoólicas, veículos automotores e materiais bélicos. O cadastro em atividades não permitidas pode levar ao cancelamento do CNPJ.

4. Débitos em Aberto

Débitos com o INSS, Receita Federal ou outros órgãos governamentais também podem resultar no cancelamento do CNPJ do MEI. Renegociar e pagar essas dívidas é essencial para manter a regularidade do negócio.

5. Vínculo com Outro CNPJ

Um MEI não pode ser sócio de outra pessoa jurídica. Se essa condição for desrespeitada, pode ocorrer o cancelamento do CNPJ no mês subsequente à identificação da irregularidade.

6. Contratação de Mais de um Colaborador

O MEI pode ter apenas um funcionário registrado no regime CLT. Se houver mais de um colaborador sem registro, a Receita Federal pode cancelar o CNPJ do negócio.

É crucial para o MEI manter-se informado sobre suas obrigações e regularidades para evitar o cancelamento do CNPJ e as consequências negativas que podem advir dessa situação.

Como Regularizar a Situação do MEI: Passo a Passo

A regularização do MEI (Microempreendedor Individual) é essencial para evitar problemas com o governo e manter os benefícios fiscais e previdenciários. Se você tem débitos pendentes ou outras irregularidades como MEI, siga estes passos para regularizar sua situação:

Pagamento do DASN-MEI Atrasado: Para regularizar débitos do DASN-MEI (Documento de Arrecadação do Simples Nacional do MEI), o empreendedor deve acessar o Portal do Simples Nacional e emitir um DAS (Documento de Arrecadacao do Simples Nacional) com o valor pendente para pagamento à vista ou solicitar um parcelamento da dívida. Após o pagamento à vista ou da primeira parcela do parcelamento, o MEI estará regularizado, com o CNPJ apto para funcionamento.

Além de pagar ou parcelar as dívidas, é necessário manter-se atento às seguintes questões:

Limite de Faturamento: Certifique-se de que seu faturamento anual não ultrapassa o limite estabelecido para o MEI, que em 2024 pode ser de R$ 144.000,00, dependendo da aprovação de leis.

Certifique-se de que seu faturamento anual não ultrapassa o limite estabelecido para o MEI, que em 2024 pode ser de R$ 144.000,00, dependendo da aprovação de leis. Cadastro em Atividades Permitidas: Verifique se sua atividade econômica está alinhada com o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) permitido para MEIs.

Verifique se sua atividade econômica está alinhada com o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) permitido para MEIs. Débitos com Órgãos Governamentais: Regularize quaisquer dívidas com o INSS, Receita Federal ou outras entidades governamentais.

Regularize quaisquer dívidas com o INSS, Receita Federal ou outras entidades governamentais. Vínculo Empresarial e Contratação de Funcionários: Certifique-se de que não possui vínculo com outra pessoa jurídica e que não excedeu o limite de um funcionário registrado.

Manter a regularidade do MEI é fundamental para garantir o acesso aos benefícios previdenciários, a simplificação fiscal e evitar complicações legais e financeiras.

