Lista de números para NUNCA atender no WhatsApp

O WhatsApp, uma das plataformas de mensagens instantâneas mais utilizadas globalmente, tornou-se um canal frequentemente explorado para a realização de fraudes e estafas. Essa realidade exige dos usuários uma vigilância constante, principalmente em relação a chamadas de números desconhecidos. Neste artigo, mergulhamos na lista de números que você deve evitar atender no WhatsApp para proteger-se de possíveis golpes e situações de risco.

Números para NUNCA atender no WhatsApp

Através das redes sociais, usuários do WhatsApp compartilharam experiências envolvendo chamadas suspeitas de números internacionais. Estes números, geralmente com prefixos de outros países, estão associados a riscos e perigos, como tentativas de estafa e roubo de dados bancários.

Entre os números que você deve ter cautela ao receber chamadas estão: 225 (Costa do Marfim), 233 (Gana), 234 (Nigéria) e 355 (Albânia). Se você receber uma chamada de qualquer um desses números, há uma grande chance de ser uma tentativa de fraude. Confira a lista completa:

+225: Números com este prefixo são originários da Costa do Marfim. Chamadas provenientes destes números têm sido frequentemente associadas a tentativas de fraude. +233: Este é o código do país de Gana. Usuários relataram chamadas suspeitas vindas de números com este prefixo, muitas vezes ligadas a golpes. +234: Números iniciados por +234 são da Nigéria. Há relatos de tentativas de estafas e esquemas fraudulentos realizados através de chamadas destes números. +355: Corresponde ao código de país da Albânia. Assim como os outros, chamadas de números com este prefixo devem ser tratadas com cautela, pois podem estar relacionadas a fraudes.

Protegendo-se de Fraudes no WhatsApp

Embora o WhatsApp não tenha ainda um recurso que bloqueie automaticamente este tipo de ação, é crucial que os usuários estejam atentos e evitem atender ou responder chamadas de números desconhecidos, especialmente aqueles com prefixos internacionais. Estar informado sobre esses números e conscientizar amigos e familiares é um passo importante para evitar cair em armadilhas digitais. Lembre-se, a segurança no mundo virtual começa com a precaução e a informação.

Além disso, siga algumas recomendações de segurança:

Evite atender chamadas de números desconhecidos, especialmente se tiverem prefixos internacionais que você não reconhece.

Não forneça informações pessoais ou dados bancários em chamadas ou mensagens de WhatsApp de origem duvidosa.

Utilize as configurações de privacidade do WhatsApp para restringir quem pode ver seu status, foto de perfil e informações.

Considere bloquear números suspeitos e denunciá-los como spam no aplicativo.

Mantenha-se informado sobre as últimas táticas de golpes e fraudes para se proteger melhor.

Como Bloquear Chamadas no WhatsApp: Um Guia Prático

Bloquear chamadas no WhatsApp é uma ferramenta útil para aumentar sua privacidade e evitar o recebimento de ligações indesejadas, de números desconhecidos, ou até mesmo de fraudes e spams. O WhatsApp oferece funcionalidades tanto para dispositivos Android quanto para iPhone (iOS), que permitem silenciar chamadas de números desconhecidos.

Além disso, é possível bloquear contatos específicos ou silenciar notificações, aumentando o controle sobre quem pode contatá-lo. Vamos detalhar como você pode utilizar essas funcionalidades para proteger sua privacidade no app.

1. Bloqueando Chamadas de Números Desconhecidos no Android

No Android, o WhatsApp permite silenciar chamadas de números desconhecidos, evitando spam, fraudes ou contatos indesejados. Para ativar essa configuração, siga os passos:

Abra o WhatsApp e toque no botão de menu (três pontinhos) no canto superior direito.

Vá em ‘Configurações’ e depois selecione ‘Privacidade’.

Clique na seção ‘Chamadas’ e ative a chave em ‘Silenciar números desconhecidos’.

Para visualizar o histórico de chamadas silenciadas, abra o WhatsApp e clique em ‘Chamadas’.

2. Bloqueando Chamadas de Números Desconhecidos no iPhone (iOS)

No iPhone, o processo é similar:

Abra o WhatsApp e acesse as configurações no menu inferior do aplicativo.

Toque em ‘Chamadas’ e ative a opção ‘Silenciar números desconhecidos’.

As chamadas de números desconhecidos serão silenciadas, mas registradas no histórico de chamadas.

