Itaú abre vagas para pessoas sem experiência com salário de R$ 2.440

O Itaú Unibanco, um dos maiores bancos do Brasil, anunciou a abertura de seu processo seletivo para o Programa de Estágio 2024. Com o objetivo de atrair jovens estudantes de todo o país, o banco oferece oportunidades de desenvolvimento profissional em suas áreas comerciais e corporativas.

O programa, denominado “Explore um Itaú de Possibilidades”, visa proporcionar aos estagiários a chance de trabalhar na construção de projetos nas áreas corporativas, oferecendo uma experiência prática e valiosa para o início de suas carreiras.

Essas oportunidades de estágio no Itaú Unibanco são mais do que apenas empregos temporários; são portas de entrada para o mundo dinâmico das finanças. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Itaú abre vagas: Detalhes e Benefícios do Programa

O programa de estágio do Itaú está dividido em duas áreas: comercial e corporativa. Para os interessados nas vagas corporativas, é necessário morar em São Paulo, enquanto as vagas comerciais estão disponíveis em diversas regiões do Brasil.

Os candidatos devem estar cursando administração, contabilidade, economia ou gestão comercial para o estágio comercial, ou possuir graduação ou curso tecnológico nas áreas de exatas ou humanas para o estágio corporativo, com formação prevista para dezembro de 2024.

Os benefícios incluem bolsa-auxílio de até R$ 2.440,00 para estágio de 6 horas e R$ 1.626,67 para estágio de 4 horas, além de benefícios médicos e odontológicos, seguro de vida, vale-refeição, vale-transporte e acesso a academias e práticas esportivas. As inscrições para o processo seletivo estão abertas durante todo o ano e podem ser realizadas através dos links específicos para estágio corporativo em São Paulo e estágio comercial em todo o Brasil. Confira:

vemproitau.gupy.io/jobs/5420157

Itaú Unibanco: Excelência e Oportunidades de Carreira

O Itaú Unibanco, reconhecido como um dos maiores e mais respeitados bancos do Brasil, tem uma história marcada pela excelência em serviços financeiros e inovação constante. A instituição, que combina uma sólida tradição bancária com uma visão voltada para o futuro, destaca-se por sua capacidade de se adaptar às novas demandas do mercado e às necessidades dos clientes.

Essa abordagem dinâmica e inovadora reflete-se também em suas práticas de recursos humanos, onde o banco se empenha em criar um ambiente de trabalho estimulante e propício ao desenvolvimento profissional. Ao oferecer programas de estágio com oportunidades reais de crescimento, o Itaú demonstra seu compromisso em investir nos jovens talentos, fornecendo a eles uma plataforma sólida para construir carreiras de sucesso no setor financeiro.

No Itaú Unibanco, a cultura organizacional é centrada em valores como inovação, sustentabilidade e excelência no atendimento ao cliente. Participar de um programa de estágio no Itaú significa estar imerso em um ambiente que não apenas valoriza o aprendizado contínuo, mas também incentiva a criatividade e a iniciativa.

Estagiários no Itaú têm a chance de trabalhar em projetos significativos, contribuindo ativamente para a empresa enquanto adquirem habilidades práticas e conhecimento aprofundado do setor bancário. Essa experiência não apenas prepara os jovens profissionais para os desafios futuros, mas também os posiciona para aproveitar as diversas oportunidades de carreira que o banco, reconhecido por sua qualidade e solidez, pode oferecer.

