Fez 60 anos e quer se aposentar em 2024? Saiba como fazer isso

Chegar aos 60 anos marca um momento significativo na vida de muitos brasileiros, especialmente quando se trata de planos de aposentadoria. A pergunta que surge é: “Posso me aposentar por idade aos 60 anos?” Este artigo busca esclarecer essa questão crucial, mergulhando nas regras atuais do INSS e nas mudanças trazidas pela reforma da Previdência. Vamos desvendar as possibilidades e os requisitos para que você possa planejar seu futuro com mais segurança e tranquilidade.

Embora a regra geral para aposentadoria por idade no Brasil seja de 65 anos para homens e 62 para mulheres, existem exceções importantes que permitem a aposentadoria aos 60 anos. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Quem Pode se Aposentar em 2024 Idade?

A aposentadoria por idade no Brasil segue critérios específicos definidos pelo INSS. Para os homens, a idade mínima é de 65 anos, enquanto para as mulheres, é de 62 anos. Essas idades vêm acompanhadas de um tempo mínimo de contribuição, o que varia de acordo com as regras antes e após a reforma da Previdência.

A regra geral exclui a possibilidade de aposentadoria por idade aos 60 anos para a maioria, mas há exceções para trabalhadores rurais e aqueles que exercem atividades de alto risco.

Aposentar em 2024 aos 60: Uma Realidade ou Um Mito?

A verdade é que, para a maior parte dos trabalhadores brasileiros, aposentar-se aos 60 anos não é uma opção sob as regras atuais. A idade mínima exigida pelo INSS para a aposentadoria por idade é superior a 60 anos, seja para homens ou mulheres, em contexto urbano. Entretanto, trabalhadores rurais e aqueles em atividades de alto risco possuem condições diferenciadas, o que pode abrir exceções para uma aposentadoria mais cedo.

Para se qualificar, além de atingir a idade de 60 anos, os homens rurais precisam comprovar pelo menos 15 anos de contribuição. Da mesma forma, as trabalhadoras rurais podem se aposentar aos 55 anos com o mesmo tempo de contribuição. Além disso, essa regra de exceção também se aplica aos trabalhadores que realizam atividades em condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física, conhecidas como atividades de alto risco. Estes detalhes são cruciais para aqueles que buscam entender suas opções e planejar adequadamente sua aposentadoria, levando em conta as regras específicas que se aplicam ao seu caso.

A reforma da Previdência, ocorrida em 2019, trouxe mudanças significativas nas regras de aposentadoria por idade. Antes da reforma, as exigências eram mais brandas, com uma idade mínima menor para mulheres e condições diferentes para trabalhadores rurais. Após a reforma, além do aumento da idade mínima, foram introduzidas regras de transição, ajustando gradualmente as exigências para quem já estava no mercado de trabalho.

Aposentadoria por Invalidez: Uma Alternativa para Aposentadoria Antecipada

A aposentadoria por invalidez surge como uma alternativa para aqueles que, devido a uma condição de saúde incapacitante, não conseguem mais exercer suas atividades laborais. Esta modalidade de aposentadoria não está vinculada à idade do trabalhador, mas sim à sua capacidade para o trabalho.

Para ser elegível à aposentadoria por invalidez, é necessário que o trabalhador seja considerado incapaz de forma permanente para qualquer tipo de trabalho e que não possa ser reabilitado em outra profissão, conforme avaliação médica do INSS. Importante ressaltar que a condição de saúde que leva à invalidez deve ter surgido após o início das contribuições ao INSS ou ter se agravado durante esse período.

