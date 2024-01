Nubank: R$ 4.595,00 em janeiro na conta destas pessoas

O Nubank, um dos bancos digitais que mais crescem no Brasil, revelou uma oferta inovadora para os seus clientes. Segundo a instituição financeira, um montante de até R$4.595 reais poderá ser liberado como um bônus para alguns de seus clientes. Vale informar que esta é uma medida que tem gerado grande expectativa, e está relacionada ao aumento do limite de crédito concedido aos usuários do banco.

Isso ocorre porque a possibilidade de aumentar o limite de crédito se tornou uma realidade para os correntistas da instituição financeira. O banco digital está oferecendo diversas estratégias que podem ser empregadas pelos clientes para atingir esse valor máximo, como concentrar suas despesas no cartão de crédito e utilizá-lo com regularidade.

Vale lembrar que os clientes interessados em expandir seus limites também têm a opção de solicitar um aumento diretamente ao Nubank. Entretanto, a instituição financeira não costuma aprovar essas solicitações de maneira fácil e imediata. Diante disso, uma alternativa viável se apresenta na forma das “Caixinhas do Nubank”.

O Nubank está oferecendo a possibilidade que muitos clientes desejavam para ter uma quantia a mais na conta ainda no começo do ano de 2024 – Foto: jeane de oliveira/ noticiadamanha.com.br.

Com as Caixinhas do Nubank, o cliente terá acesso a um adicional de crédito no cartão. Mas é importante reforçar que o cliente deve criar uma caixa dedicada apenas para o aumento do limite do cartão de crédito. Com isso, os valores depositados nessa conta passam a render a uma taxa equivalente a 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

Um detalhe importante que precisa ser mencionado é que, apesar do rendimento aplicado, apenas o valor originalmente reservado poderá ser utilizado como um acréscimo ao limite do seu crédito de crédito. O rendimento em si não contribui para o aumento desse limite.

Construindo Crédito no Nubank

Outra maneira de ter acesso a um limite maior no cartão do Nubank é utilizando a função “Construir Limite”. Essa ferramenta permite que o cliente crie ou aumente o seu limite de crédito. Ela tem o objetivo de verificar se o cliente tem responsabilidade com as suas contas, além de proporcionar uma experiência financeira educativa.

Essa função é voltada, principalmente, para pessoas que ainda não têm um histórico de crédito suficientemente robusto para receber um limite convencional. Dessa forma, o principal objetivo é oferecer a oportunidade de se familiarizar com o uso responsável do crédito, permitindo que o Nubank entenda melhor os hábitos financeiros individuais de seus clientes, para oferecer limites mais adequados no futuro.

Essa função está disponível no aplicativo digital do Nubank. Para ter acesso, basta baixar o aplicativo gratuitamente na loja virtual, tanto em aparelhos Android quanto iOS. Caso o segurado já tenha o aplicativo, ele poderá atualizar o app, para que a função seja finalmente disponibilizada.

Passo a Passo para criar limite no Nubank

Passo 1: Reserve um valor da conta para usar como limite;

Passo 2: Faça suas compras no crédito usando o cartão físico ou virtual;

Passo 3: Pague a fatura do cartão de crédito até o vencimento.

Após pagar a fatura da compra, o valor que foi originalmente reservado voltará para a conta do cliente Nubank. Entretanto, caso o cliente não realize o pagamento até o dia do vencimento, o valor reservado será utilizado para pagar a dívida. Caso isso ocorra, quando terminar de pagar a dívida, o valor reservado que voltará a ficar disponível para o cliente contará com o desconto da dívida.

Essa é apenas uma maneira de conseguir aumentar o limite do seu cartão de crédito. Mas é importante reforçar que manter uma boa relação com a sua instituição financeira também deve ajudar no aumento do limite. Isso pode ser feito utilizando o cartão de crédito com frequência e pagando as contas dentro do prazo de vencimento.