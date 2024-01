4 benefícios da Caixa a partir de janeiro; qual deles é o seu?

A Caixa Econômica Federal é o maior banco público do Brasil e se tornou o responsável por repassar os benefícios sociais do governo federal. Inclusive, existem 4 benefícios aos quais milhões de brasileiros possuem direito e um deles (ou mais) pode ser seu ainda em janeiro.

Veja quais benefícios da Caixa podem ser pagos em janeiro e que você pode receber, mas talvez ainda não tenha consciência disso – Foto: Jeane de Oliveira/Noticiadamanha.com.br.

Benefícios da caixa 2024

O Vale Gás é um programa assistencial do Governo Federal brasileiro, criado com o objetivo de oferecer um alívio financeiro às famílias de baixa renda no país, auxiliando na compra de botijões de gás de cozinha (GLP). Este benefício é particularmente significativo no contexto econômico atual, onde o custo de vida, incluindo os preços dos combustíveis domésticos, tem apresentado uma tendência de alta.

O programa se destina a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do governo, com renda per capita de até meio salário mínimo ou aquelas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O Vale Gás visa mitigar os efeitos da vulnerabilidade econômica, assegurando que essas famílias tenham acesso a um recurso essencial para o preparo de alimentos, contribuindo assim para a melhoria de suas condições de vida e bem-estar.

Veja também: Consulta: seu CPF foi aprovado no BB para receber mais de R$ 4.360,00? Veja

Quem pode receber?

Para ter direito ao Vale Gás, as famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com os dados atualizados nos últimos dois anos. O programa atende famílias com renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 606,00) ou aquelas com renda total de até três salários mínimos. Além disso, famílias que têm entre seus membros pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também são elegíveis.

A seleção dos beneficiários do Vale Gás obedece a critérios de prioridade, como a menor renda per capita, maior número de integrantes na família e a participação no programa Auxílio Brasil. Esta abordagem visa garantir que o benefício chegue às famílias que mais necessitam deste auxílio.

Bolsa Família: pagamento antecipado em janeiro?

O governo federal divulgou as datas para o primeiro repasse do Bolsa Família em 2024. A partir do dia 18 de janeiro, os beneficiários do programa começarão a receber a primeira parcela do ano. Mais de 21 milhões de famílias se beneficiarão desses pagamentos, um auxílio crucial em um momento de desafios econômicos. O calendário de pagamentos, que segue o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), é essencial para o planejamento financeiro das famílias beneficiárias.

Embora a antecipação do pagamento de janeiro do Bolsa Família ainda não seja confirmada, há uma expectativa crescente. No passado, o governo já adiantou pagamentos em situações de crise, e muitos esperam uma medida semelhante para este início de ano.

Em uma novidade significativa para 2024, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) determinou que a Caixa Econômica Federal deve oferecer a abertura e manutenção de conta para depósito do benefício de forma totalmente gratuita. Essa medida assegura o direito ao acesso gratuito aos serviços bancários, incluindo a emissão do cartão da conta e acesso a movimentações como saques e consulta a saldos e extratos.

O Bolsa Família em janeiro de 2024 representa mais do que apenas um suporte financeiro; é um sinal de esperança e um passo em direção à redução da desigualdade e da pobreza no Brasil. Com a antecipação dos pagamentos ainda em discussão e as novas regras de gratuidade, o programa continua a ser um pilar essencial no apoio às famílias brasileiras. Manter-se informado sobre as datas de pagamento e cumprir as condicionalidades são passos importantes para garantir que o benefício continue ajudando quem mais precisa.

Para manter o benefício, as famílias devem cumprir certas condicionalidades, como a atualização bienal do CadÚnico, a vacinação de crianças e adolescentes, frequência escolar mínima, acompanhamento nutricional para mulheres e crianças de até 7 anos, entre outros. Estas medidas são fundamentais para garantir que o auxílio alcance quem realmente necessita.

Aqui está a lista detalhada dos pagamentos:

NIS final 1: 18 de janeiro NIS final 2: 19 de janeiro NIS final 3: 22 de janeiro NIS final 4: 23 de janeiro NIS final 5: 24 de janeiro NIS final 6: 25 de janeiro NIS final 7: 26 de janeiro NIS final 8: 29 de janeiro NIS final 9: 30 de janeiro NIS final 0: 31 de janeiro

Entendendo o Direito ao PIS/Pasep na Caixa

Para ter direito ao PIS/Pasep, é essencial cumprir alguns requisitos básicos. Primeiramente, você precisa estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos. Além disso, deve ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano-base, com remuneração máxima de dois salários mínimos mensais. É importante que o empregador tenha informado seus dados corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou eSocial.

Existem algumas categorias de trabalhadores que, infelizmente, não têm direito ao PIS/Pasep. Por exemplo, empregadas domésticas, por não serem regulamentadas pela CLT, não recebem este abono. Da mesma forma, profissionais autônomos, que embora não tenham direito ao PIS, podem se beneficiar do NIT (Número de Identificação do Trabalhador) para acesso a benefícios previdenciários. Outras situações como afastamento pelo governo por mais de um ano ou recebimento de auxílio-doença também afetam a elegibilidade ao benefício.

Como Consultar Seu Direito e Valor do Benefício

O valor do PIS/Pasep em 2024 é equivalente a um salário mínimo vigente, variando de acordo com o número de meses trabalhados no ano-base. Para verificar se você tem direito ao abono e qual o valor a ser recebido, é possível consultar através dos canais oficiais do governo, como o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, o site da Caixa Econômica Federal, para trabalhadores privados, e o Banco do Brasil, para servidores públicos. Ficar atento a essas informações é essencial para não perder o prazo de recebimento desse importante benefício.

Quando o Pagamento Será Realizado? Detalhes das Datas

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep para o ano de 2024 segue um calendário específico, definido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). Este calendário é estruturado para assegurar que os beneficiários tenham acesso ao seu abono de forma organizada e eficiente. Vamos detalhar as datas de pagamento para que você possa se programar adequadamente:

Calendário de Pagamento do PIS 2024

Nascidos em Janeiro: Recebem a partir de 15/02/2024 até 27/12/2024.

Recebem a partir de 15/02/2024 até 27/12/2024. Nascidos em Fevereiro: Recebem a partir de 15/03/2024 até 27/12/2024.

Recebem a partir de 15/03/2024 até 27/12/2024. Nascidos em Março e Abril: Recebem a partir de 15/04/2024 até 27/12/2024.

Recebem a partir de 15/04/2024 até 27/12/2024. Nascidos em Maio e Junho: Recebem a partir de 15/05/2024 até 27/12/2024.

Recebem a partir de 15/05/2024 até 27/12/2024. Nascidos em Julho: Recebem a partir de 17/06/2024 até 27/12/2024.

Recebem a partir de 17/06/2024 até 27/12/2024. Nascidos em Agosto: Recebem a partir de 15/07/2024 até 27/12/2024.

Recebem a partir de 15/07/2024 até 27/12/2024. Nascidos em Setembro: Recebem a partir de 15/08/2024 até 27/12/2024.

Recebem a partir de 15/08/2024 até 27/12/2024. Nascidos em Outubro: Recebem a partir de 15/09/2024 até 27/12/2024.

Recebem a partir de 15/09/2024 até 27/12/2024. Nascidos em Novembro: Recebem a partir de 17/10/2024 até 27/12/2024.

Recebem a partir de 17/10/2024 até 27/12/2024. Nascidos em Dezembro: Recebem a partir de 15/11/2024 até 27/12/2024.

Calendário de Pagamento do Pasep 2024

Final da Inscrição 0: Recebem a partir de 15/02/2024 até 27/12/2024.

Recebem a partir de 15/02/2024 até 27/12/2024. Final da Inscrição 1: Recebem a partir de 15/03/2024 até 27/12/2024.

Recebem a partir de 15/03/2024 até 27/12/2024. Final da Inscrição 2 e 3: Recebem a partir de 15/04/2024 até 27/12/2024.

Recebem a partir de 15/04/2024 até 27/12/2024. Final da Inscrição 4 e 5: Recebem a partir de 15/05/2024 até 27/12/2024.

Recebem a partir de 15/05/2024 até 27/12/2024. Final da Inscrição 6 e 7: Recebem a partir de 17/06/2024 até 27/12/2024.

Recebem a partir de 17/06/2024 até 27/12/2024. Final da Inscrição 8: Recebem a partir de 15/07/2024 até 27/12/2024.

Recebem a partir de 15/07/2024 até 27/12/2024. Final da Inscrição 9: Recebem a partir de 15/08/2024 até 27/12/2024.

Como consultar meu FGTS inativo na Caixa?

Para consultar o FGTS inativo, você pode ligar para o número 0800 726 0207. Ou, usar o app do FGTS. Para isto, basicamente você precisa de uma conexão internet e do aplicativo FGTS no seu celular. Após instalá-lo, basta seguir este pequeno tutorial:

Abra o aplicativo FGTS; Na tela inicial, entre com seu CPF e a senha cadastrada no sistema Gov.br; Uma vez logado, você terá acesso a todas as suas contas FGTS, ativas e inativas. Para visualizar todas, clique onde diz: “Ver todas as suas contas”; Uma nova página será exibida. Nela, você verá todas as contas FGTS que foram abertas ao longo de sua carreira profissional.

Como sacar FGTS inativo?

Agora que você já sabe o quanto tem de FGTS inativo, vejamos como sacar esse dinheiro. O saque completo do FGTS inativo só é permitido em determinadas situações, mas há opções para conseguir seu dinheiro:

Solicite a migração para a modalidade ‘saque-aniversário’, que permite a retirada anual de uma parcela do seu FGTS. Para isso, acesse o aplicativo do FGTS, vá em “Meu FGTS”, escolha a opção “Saque-Aniversário” e siga as orientações disponíveis; Se preferir antecipar o saque-aniversário, procure uma instituição financeira que ofereça essa opção. Normalmente, permite-se a antecipação de até três anos; Caso a instituição da qual você é cliente não ofereça esse serviço, verifique a possibilidade com outros bancos, especialmente a Caixa Econômica Federal. Lembre-se, essa alternativa envolve o pagamento de juros.

rtanto, observe os prazos, avalie as taxas e não se esqueça: o saque ou a antecipação interrompem o contrato de trabalho da empresa atual, tornando a conta inativa. Portanto, faça um planejamento financeiro consciente e aproveite da melhor forma esse recurso.

Veja também: Liberado! Empréstimo Caixa fácil para pagar em até 60 vezes

Saque-aniversário e sua antecipação

Essa alternativa permite o saque anual de uma percentagem mais uma parcela pré-definida pelo Governo do salário do trabalhador. Por outro lado, a antecipação do saque-aniversário permite a antecipação de até 12 parcelas do saque-aniversário, dependendo da instituição financeira.

Vale notar que o Governo tem debatido recentemente o fim do saque-aniversário. Portanto, aqui fica a nossa dica: se você tem FGTS inativo e não tem certeza sobre quando sacar, agora talvez seja o momento certo. Aproveite o recurso enquanto ele ainda está à disposição. O ‘meutudo’ é a ferramenta que você precisa para realizar esse saque. Rápido e eficiente, todo o processo é feito de modo digital e o dinheiro cai na conta em até um dia útil.

Para ficar por dentro de todas as novidades sobre o FGTS, continue nos acompanhando. Traga suas perguntas, nós trazemos as respostas, afinal, quem é que não gosta de um dinheirinho extra, não é mesmo?