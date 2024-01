O poder do Bokashi! Adubo japonês que salva qualquer planta; como fazer

Bokashi: o poder da compostagem anaeróbica para suas plantas do jardim, horta ou dos vasos na sua casa. Entenda como fazer.

O bokashi é um método de compostagem anaeróbica que transforma resíduos orgânicos, como restos de comida, cascas de frutas e verduras, em um composto rico em nutrientes.

O termo bokashi significa “fermentação de matéria orgânica” em japonês. O método foi desenvolvido no Japão no século XIX e vem se popularizando em todo o mundo nos últimos anos.

O bokashi é um processo simples e eficaz. Para fazer bokashi, você precisará de:

Um recipiente hermético

Farinha de soja fermentada

Palha de arroz

Para fazer bokashi, siga estas etapas:

Coloque uma camada de palha de arroz no fundo do recipiente. Adicione uma camada de resíduos orgânicos. Espalhe uma camada de farinha de soja fermentada sobre os resíduos. Repita as etapas 2 e 3 até que o recipiente esteja cheio. Tampe o recipiente hermeticamente.

O processo de compostagem anaeróbica ocorre dentro do recipiente. A farinha de soja fermentada contém microrganismos benéficos, como bactérias e fungos, que quebram os resíduos orgânicos.

O bokashi é um processo eficiente porque os microrganismos trabalham em condições anaeróbicas, ou seja, sem oxigênio. Isso evita a produção de mau cheiro e o desenvolvimento de insetos.

O composto de bokashi é rico em nutrientes, como nitrogênio, fósforo, potássio e microrganismos benéficos. Ele pode ser usado para fertilizar plantas, melhorar a qualidade do solo e até mesmo para fazer adubo líquido.

O bokashi é uma ótima opção para quem quer compostar resíduos orgânicos de forma simples e eficaz. Além de ser um processo sustentável, o bokashi também pode ser uma fonte de nutrientes para plantas.

Vantagens do bokashi

É um processo simples e fácil de fazer.

Não produz mau cheiro ou insetos.

O composto é rico em nutrientes e pode ser usado para fertilizar plantas.

Desvantagens do bokashi

É necessário um recipiente hermético.

O processo de compostagem leva mais tempo do que a compostagemaeróbica.

Onde surgiu o bokashi?

O bokashi surgiu no Japão no século XIX. O método foi desenvolvido pelo Dr. Teruo Higa, um pesquisador japonês que estudou os microrganismos benéficos presentes no solo.

O Dr. Higa descobriu que esses microrganismos podiam ser usados para compostar resíduos orgânicos de forma rápida e eficiente. Ele desenvolveu um método de compostagem anaeróbica que utiliza farinha de soja fermentada para enriquecer os resíduos orgânicos com nutrientes.

O bokashi rapidamente se popularizou no Japão e vem se espalhando para outros países nos últimos anos.

Como usar o bokashi

O composto de bokashi pode ser usado de diversas maneiras. Ele pode ser usado para fertilizar plantas, melhorar a qualidade do solo e até mesmo para fazer adubo líquido.

Para fertilizar plantas, basta misturar o composto de bokashi ao solo. O composto fornecerá nutrientes às plantas, ajudando-as a crescer e a florescer.

Para melhorar a qualidade do solo, o composto de bokashi pode ser incorporado ao solo diretamente ou pode ser usado para fazer adubo líquido. O composto ajudará a melhorar a estrutura do solo, aumentando a sua capacidade de reter água e nutrientes.

Para fazer adubo líquido, misture o composto de bokashi com água em um recipiente. Deixe a mistura fermentar por alguns dias e, em seguida, dilua-a em água antes de usar. O adubo líquido é uma ótima maneira de fertilizar plantas, especialmente plantas em vasos.

Como fazer bokashi em casa

Para fazer bokashi em casa, você precisará de:**

Para fazer bokashi em casa, você precisará de um recipiente hermético, farinha de soja fermentada e palha de arroz. Siga as etapas descritas acima e deixe o bokashi fermentar por pelo menos 2 semanas. Após esse período, o composto estará pronto para ser usado.

Aqui estão algumas dicas para fazer bokashi em casa:

Use um recipiente hermético para evitar a entrada de oxigênio.

Adicione uma camada de palha de arroz entre as camadas de resíduos orgânicos para ajudar a absorver o excesso de umidade.

Não adicione resíduos orgânicos que contenham carne, peixe, ossos ou gordura.

Se você tiver muitos resíduos orgânicos, pode fazer bokashi em lotes menores.

Com um pouco de planejamento e esforço, você pode fazer bokashi em casa e ajudar a proteger o meio ambiente.