Comunicado: 11 números NUNCA saíram na Mega da Virada

Imagine começar o novo ano com uma conta bancária milionária! A Mega da Virada, tão esperada, já está batendo à porta, e muitos brasileiros sonham com essa realidade. Enquanto todos fazem suas apostas, algumas curiosidades se destacam. Você sabia que existem 11 números que nunca foram sorteados na Mega da Virada? Vamos explorar essa fascinante jornada de números e sorte.

Lembre-se, a Mega da Virada é um jogo de probabilidades, e mesmo com estratégias bem pensadas, a sorte desempenha um papel crucial (Foto divulgação)

11 números NUNCA saíram na Mega da Virada

Dos 60 números possíveis, 11 deles nunca fizeram parte dos sorteados. São eles: 07, 08, 09, 13, 19, 21, 28, 39, 44, 48 e 54. Essa informação é um verdadeiro tesouro para os apostadores, que muitas vezes buscam padrões ou apostas diferenciadas. Porém, lembre-se: a probabilidade é imprevisível. Esses números, nunca antes sorteados, podem ser uma aposta intrigante para o próximo sorteio.

Uma estratégia eficaz é combinar esses números com outros, incluindo alguns dos números que nunca foram sorteados. Crie uma aposta múltipla, que é uma das estratégias mais recomendadas para aumentar as possibilidades de ganhar. Exemplo:

Primeiro Conjunto:

Números Frequentes: 05, 11, 20, 33

Números “Esquecidos”: 07, 21

Isso cria um equilíbrio entre números que já tiveram sucesso no passado e aqueles que estão “esperando” para serem sorteados.

Segundo Conjunto:

Números Frequentes: 03, 34, 36, 51

Números “Esquecidos”: 13, 39

Esta combinação também mistura números com histórico de sorteios com os menos sorteados, aumentando a diversidade do seu jogo.

Terceiro Conjunto:

Números Frequentes: 58, 05, 11, 20

Números “Esquecidos”: 28, 44

Mais uma vez, balanceando números sorteados frequentemente com os menos comuns.

Veja também: É mais fácil ganhar na Mega da Virada com vários números no mesmo jogo ou com vários jogos de 6 números?

A Estratégia de Apostas e Números Campeões

Você sabia que o número 10 já foi sorteado cinco vezes na Mega da Virada? Outros números também se destacam, como o 05, 03, 11, 20, 33, 34, 36, 51 e 58. Para aumentar suas chances, você pode optar por uma aposta múltipla, escolhendo até 20 números. Além disso, histórico mostra que todos os sorteios tiveram ao menos um número primo. Que tal incluir isso na sua estratégia?

Grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte tiveram mais bilhetes premiados, devido ao alto volume de apostas. Interessante notar que São Paulo lidera com 29 apostas vencedoras, seguida por Bahia e Minas Gerais, com 13 cada. Contudo, há estados que ainda aguardam seu primeiro ganhador. Será que a sorte vai brilhar para eles neste ano?

A Mega da Virada é um evento que mexe com a imaginação e os sonhos de muitos brasileiros. Saber que alguns números ainda não foram sorteados adiciona um toque de mistério e expectativa. Que tal tentar a sorte com esses números “esquecidos”? Lembre-se, no final, a sorte decide o vencedor. Boa sorte nas suas apostas para a Mega da Virada de 2023!

Veja também: As 8 dúvidas sobre a Mega da Virada: chance de ganhar, dia, prazo e mais